ورود ۳۵ اتوبوس دوکابین جدید به خطوط تندرو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قیومی، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در تشریح ورود اتوبوسهای جدید به ناوگان گفت: ۳۵ دستگاه اتوبوس دوکابین دیزلی جدید تا هفته آینده به بندرعباس میرسد و پس از انجام مراحل ترخیص، به ناوگان اتوبوسرانی تهران اضافه خواهد شد. این اتوبوسها در دو خط از از پرترددترین مسیرهای پایتخت، یعنی خط ۱۱۰ و ۱۰۴، مورد استفاده قرار میگیرند تا سطح خدمترسانی به شهروندان بهویژه دانشجویان این مسیر ارتقا یابد.
وی با اشاره به برنامه توسعه ناوگان نیز افزود: در مجموع با ورود این ۳۵ دستگاه، تزریق اتوبوسهای جدید جان تازهای به خطوط تندرو تهران میبخشد. پس از حدود ۱۳ سال، در خطوط ۱۰۴ و ۱۱۰ به ترتیب ۱۵ و ۲۰ دستگاه اتوبوس جدید به کار گرفته میشود که گام مهمی در نوسازی ناوگان محسوب میشود.
قیومی با تأکید بر مزایای فنی این اتوبوسها تاکید کرد: اتوبوسهای دوکابین دیزلی جدید با استانداردهای روز، نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوا و مدیریت ترافیک خواهند داشت و تا پایان سال نیز پیش بینی شده مابقی اتوبوسهای دو کابین تحویل داده شوند.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران همچنین از برنامههای آتی برای نوسازی گسترده خطوط خبر داد و گفت: در ادامه اجرای این قرارداد تا ۴۰۰ دستگاه اتوبوس جدید برای سایر خطوط تندرو تأمین خواهد شد که با این تعداد، نزدیک به ۴۰ درصد خطوط تندرو نوسازی میشود. امیدواریم بتوانیم نوسازی ۱۰۰ درصدی خطوط تندرو تهران محقق شود.
جلسه مشترکی میان مدیرعامل و معاونین شرکت واحد با نمایندگان شرکت سازنده برگزار شد که در این جلسه ابعاد فنی، ایمنی و تأمین توقفگاه برای ناوگان جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست مشترک میان مدیرعامل و معاونان فنی و بهرهبرداری شرکت واحد و نمایندگان شرکت یوتانگ، بر لزوم تأمین بهموقع قطعات یدکی پس از ورود اتوبوسها و تسهیل خدمات پس از فروش از سوی طرف چینی تأکید شد تا بهرهبرداری پایدار و مطلوب از این ناوگان جدید تضمین شود.
نظر شما