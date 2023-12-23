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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۵۰

مدیرکل راه و شهرسازی زنجان:

طرح «کلید به کلید» در زنجان اجرا می‌شود

طرح «کلید به کلید» در زنجان اجرا می‌شود

زنجان- مدیرکل راه و شهرسازی زنجان گفت: طرح «کلید به کلید» در زنجان اجرا و واحدهای نهضت ملی مسکن برای جابه‌جایی ساکنان کوی فلسطین به صورت زمان‌بندی انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر اسماعیلی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران به نحوه جابه‌جایی ساکنان کوی فلسطین اشاره کرد و افزود: طرحی در این اداره‌کل با عنوان طرح «کلید به کلید» اجرا شده و واحدهای مسکونی که در بخش‌های ناکارآمد شهری قرار گرفته، با شرایط خاص جابه‌جا می‌شود.

وی ابراز کرد: افرادی که واحدهای مسکونی آن‌ها در محله ناکارآمد شهری قرار دارد، قیمت کارشناسی با ۱۵ درصد افزایش، نسبت به زمین یا واحدی که راه و شهرسازی تحویل می‌دهد، با ۴۰ درصد کاهش قیمت کارشناسی، برای این افراد به صورت طرح «کلید به کلید» تبادل واحد می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، یادآور شد: در کوی زیتون و سایر سایت‌هایی که طرح نهضت ملی مسکن اجرا می‌شود، بخشی به صورت مجزا و خارج از تعداد واحدهای پیش‌بینی شده برای سایر متقاضیان نهضت ملی مسکن، برای جابه‌جایی ساکنان کوی فلسطین در نظر گرفته شده است.

اسماعیلی تاکید کرد: در فاز اول در سه زون تعدادی از واحدهای مسکونی کوی فلسطین که در محدوده راه‌آهن قرار گرفته، در اولویت جابه‌جایی هستند.

وی با بیان اینکه واحدهای نهضت ملی مسکن برای جابه‌جایی اهالی کوی فلسطین به صورت پراکنده در همه پروژه دیده شده است، خاطرنشان کرد: این واحدهای مسکونی که در قالب نهضت ملی مسکن به ساکنان کوی فلسطین تخصیص یافته، ربطی به واحدهای متقاضیان ندارد.

کد مطلب 5973970

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    نظرات

    • حسن IR ۲۰:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      2 0
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      میشه اینو روشن گری نمائید چطور ماکه تا ۸ قسط پول واریز کردیم هنوز خبری از تحویل نیست اما برای اونا طرح کلید به کلید اجرا میکنید؟آیا پول مارو اونجا خرج نکردید؟
    • IR ۲۲:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      0 0
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      میشه بگین ماکه همه پولمونوریختیم خبری از انتخاب واحدنیس یهویی کوی فلسطین ازکجاپیداشده
    • ناشناس IR ۰۵:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
      0 0
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      به خدا خسته ایم از سال ۹۸ پول ریختم واسه مسکن ملی الانشم از تحويل خبری نیست ،هیچ احدی هم پاسخ گو نیست ،خدا به دادمان برسه

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