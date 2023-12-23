به گزارش خبرنگار مهر، اصغر اسماعیلی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران به نحوه جابهجایی ساکنان کوی فلسطین اشاره کرد و افزود: طرحی در این ادارهکل با عنوان طرح «کلید به کلید» اجرا شده و واحدهای مسکونی که در بخشهای ناکارآمد شهری قرار گرفته، با شرایط خاص جابهجا میشود.
وی ابراز کرد: افرادی که واحدهای مسکونی آنها در محله ناکارآمد شهری قرار دارد، قیمت کارشناسی با ۱۵ درصد افزایش، نسبت به زمین یا واحدی که راه و شهرسازی تحویل میدهد، با ۴۰ درصد کاهش قیمت کارشناسی، برای این افراد به صورت طرح «کلید به کلید» تبادل واحد میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، یادآور شد: در کوی زیتون و سایر سایتهایی که طرح نهضت ملی مسکن اجرا میشود، بخشی به صورت مجزا و خارج از تعداد واحدهای پیشبینی شده برای سایر متقاضیان نهضت ملی مسکن، برای جابهجایی ساکنان کوی فلسطین در نظر گرفته شده است.
اسماعیلی تاکید کرد: در فاز اول در سه زون تعدادی از واحدهای مسکونی کوی فلسطین که در محدوده راهآهن قرار گرفته، در اولویت جابهجایی هستند.
وی با بیان اینکه واحدهای نهضت ملی مسکن برای جابهجایی اهالی کوی فلسطین به صورت پراکنده در همه پروژه دیده شده است، خاطرنشان کرد: این واحدهای مسکونی که در قالب نهضت ملی مسکن به ساکنان کوی فلسطین تخصیص یافته، ربطی به واحدهای متقاضیان ندارد.
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