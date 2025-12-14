  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۶

اعضای هیئت علمی بیستمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر منصوب شدند

اعضای هیئت علمی بیستمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر منصوب شدند

اعضای هیئت علمی بیستمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر در احکامی جداگانه توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکامی جداگانه سیدعلی میرافضلی، عبدالجبار کاکائی، وحید عیدگاه طرقبه‌ای، نرگس باقری، قربان ولیئی، مرتضی کاردر، میلاد عظیمی، سینا جهان‌دیده و محمدسعید میرزایی را به‌عنوان اعضای هیئت علمی بیستمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر» منصوب کرد.

در متن احکام سیدعباس صالحی خطاب به این اعضا آمده است؛

نظر به فعالیت‌های ارزنده ادبی و تجربه گران‌سنگ شما در عرصه شعر، زبان و ادبیات فارسی و به پیشنهاد معاون محترم امور فرهنگی به موجب این حکم به عنوان عضو هیئت علمی بیستمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره‌مندی از هم‌اندیشی و همکاری استادان، اندیشمندان و صاحب‌نظران در شناسایی و گسترش الگوهای ادبی فاخر در حوزه پرسابقه و تمدنی شعر فارسی و اجرای وظایفی که در آئین نامه جشنواره آمده است، موفق و موید باشید.

کد خبر 6688515
زینب رازدشت تازکند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها