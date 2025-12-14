انهدام مقر فرماندهی وابسته به وزارت دفاع اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع امنیتی روسیه اعلام کردند که نیروهای این کشور موفق شدند یک مرکز فرماندهی اطلاعات متعلق به نیروهای اوکراینی را در منطقه چرنیگوف مورد هدف قرار دهند.

آنها بیان کردند که نیروهای روسیه با استفاده از پهپاد موفق شدند مرکز فرماندهی اطلاعات وابسته به وزارت دفاع اوکراین را در منطقه مذکور مورد هدف قرار دهند.

یک منبع امنیتی روس نیز گفت که اوضاع نیروهای اوکراینی در محور خارکوف اصلاً خوب نیست.

همچنین وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور، طی شب گذشته ۲۳۵ پهپاد اوکراینی را رهگیری و سرنگون کرده‌اند.