به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز شنبه از قصد خود برای گفتگو با رئیس جمهور آمریکا درباره طرح صلح اوکراین خبر داد.
رئیسجمهور ترکیه در این خصوص گفت که قصد دارد با ترامپ درباره طرحی برای حل و فصل بحران اوکراین گفتگو کند.
رجب طیب اردوغان اعلام کرد: صلح نزدیک است، ما آن را میبینیم.
اردوغان ضمن تاکید بر اهمیت تضمین امنیت کشتیرانی در دریای سیاه گفت: این منطقه نباید برای تسویه حسابها مورد سوءاستفاده قرار گیرد؛ چنین وضعیتی به نفع روسیه یا اوکراین نخواهد بود.
این در حالیست که وزارت امور خارجه ترکیه پیشتر اعلام کرده بود که در پی حمله به بندر چورنومورسک در اوکراین، یک کشتی خارجی متعلق به یک شرکت ترکیهای دچار آسیب شده است.
در این بیانیه آمده بود که این حمله مهر تأییدی بر نگرانیهایی است که آنکارا پیشتر نیز درباره احتمال سرایت جنگ جاری در منطقه به دریای سیاه و تأثیر آن بر امنیت دریایی و آزادی کشتیرانی مطرح کرده بود.
