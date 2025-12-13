به گزارش خبرگزاری مهر، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در مصاحبه با خبرگزاری تاس گفت: ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین، به‌دلیل شرایط میدان نبرد و فقدان مشروعیت سیاسی، به بن‌بست رسیده است.

به گفته این دیپلمات روس، دوره اختیارات ریاست‌جمهوری زلنسکی در تاریخ ۲۰ مه ۲۰۲۴ به پایان رسیده است، اما او هر کاری انجام می‌دهد تا در قدرت باقی بماند.

زاخاروا افزود: باتوجه به بی‌اعتمادی مطلق مردم اوکراین به زلنسکی و فرار آنها از این کشور، او اکنون شروع به باج‌خواهی از حامیان غربی خود کرده است.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، ۹ دسامبر اعلام کرد که اکنون زمان مناسبی برای برگزاری انتخابات در اوکراین است. ترامپ تأکید کرد که کی‌یف از درگیری جاری به‌عنوان ابزاری برای جلوگیری از برگزاری انتخابات استفاده می‌کند.

در همان روز، زلنسکی اعلام کرد که آماده برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در اوکراین است، اما برای این کار به اصلاحات قانونی و همچنین تضمین‌های امنیتی نیاز است تا نظامیان نیز بتوانند در رأی‌گیری شرکت کنند. او از قانون‌گذاران خواست «تغییرات قانونی» لازم را ایجاد کنند و از ایالات متحده و اروپا نیز خواست امنیت روند رأی‌گیری را تضمین کنند.