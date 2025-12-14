روسیه، حمله پهپادی اوکراین به کریمه را دفع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور، طی شب گذشته ۲۳۵ پهپاد اوکراینی را رهگیری و سرنگون کرده‌اند.

طبق گزارش اولیه، از ساعت ۲۰ تا ۲۳ به وقت مسکو در تاریخ ۱۳ دسامبر، سامانه‌های پدافند هوایی ۹۴ پهپاد اوکراینی را ساقط کردند. سپس از ساعت ۲۳ همان روز تا ساعت ۷ صبح ۱۴ دسامبر، ۱۴۱ پهپاد دیگر رهگیری و منهدم شد.

جزئیات مکان‌های ساقط شدن پهپادها بدین شرح است: ۳۵ پهپاد در منطقه بریانسک، ۳۲ پهپاد در جمهوری کریمه، ۲۲ پهپاد در منطقه کراسنودار، ۱۵ پهپاد در منطقه تولا، ۱۳ پهپاد در منطقه کالوگا، ۷ پهپاد در منطقه کورسک، ۴ پهپاد در منطقه ریازان، ۴ پهپاد در منطقه روستوف، ۳ پهپاد در منطقه بلگورود، ۲ پهپاد در منطقه لنینگراد، و یک پهپاد در هر یک از مناطق اسمولنسک، پسکوف، نووگورود و مسکو.

باوجود تداوم مذاکرات صلح اوکراین، جنگ در مناطق مختلف شرق این کشور ادامه دارد و خصومت‌ها کاهش نیافته است.