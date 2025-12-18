اصلاح تغذیه پروازها؛ گامی دیگر به سمت سلامت مسافران

احمد اسماعیلزاده، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: اجرای تغییرات غذایی در پروازهای داخلی با حذف دسرهای ناسالم و کاهش نوشابه ادامه دارد و اقدامات پیگیری شده نشان میدهد بسیاری از ایرلاینها بخش قابل توجهی از اصلاحات غذایی پیشنهادی وزارت بهداشت را اجرا کردهاند.
وی توضیح داد: یکی از محورهای اصلی، حذف دسرهای ناسالم در پروازها بود که خوشبختانه اکنون در بسیاری از پروازها به جای آن از انواع سمنو و مواد غذایی سالمتر استفاده میشود و این اقدام باعث شده که مسافران گزینههای سالمتری برای میانوعده داشته باشند.
اسماعیلزاده افزود: محور دوم، جایگزینی آبمیوههای حاوی قند با آبمیوههای ۱۰۰ درصد طبیعی بدون قند بود. در حال حاضر بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد هواپیماها این بند را رعایت میکنند، هرچند به دلیل قیمت بالای این محصولات، میزان رعایت آن نسبت به حذف دسر کمتر است.
وی ادامه داد: محور سوم، حذف یا کاهش سرو نوشابه در پروازها بود. برخی ایرلاینها بطور کامل نوشابه را حذف و آن را با آب گازدار جایگزین کردهاند، اما تعدادی دیگر تنها حجم سرو نوشابه را کاهش دادهاند و این گامها هرچند کامل نیست، اما گامی به سمت تغذیه سالمتر مسافران محسوب میشود و انتظار میرود در سالهای آینده به طور کامل اجرا شود.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه در پایان تأکید کرد: با ادامه پیگیریها و همکاری ایرلاینها، این اقدامات به تدریج در تمام پروازها عملی خواهد شد و برنامه اصلاح تغذیه پروازها به طور کامل اجرا میشود.
