هشدار سازمان غذا و دارو درباره مصرف اسپیرولینا

مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت نسبت به تبلیغات اغواکننده جلبک اسپیرولینا هشدار داد و بر مصرف این مکمل تغذیه‌ای مجاز و تحت نظر پزشک یا داروساز تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نازیلا یوسفی، با اشاره به گزارش عوارض جانبی ناشی از مصرف اسپیرولینا، گفت: مکمل‌های تغذیه‌ای دارای مجوز سازمان غذا و دارو باید فقط از داروخانه‌ها تهیه و با مقادیر مشخص مصرف شوند. این فرآورده‌ها در اشکال دارویی قرص، کپسول، ساشه و شربت در داروخانه‌ها در دسترس هستند.

وی افزود: جلبک اسپیرولینا غذا محسوب نمی‌شود و می‌تواند اثرات متفاوتی بر افراد داشته باشد، بنابراین مصرف خودسرانه آن توصیه نمی‌شود. به‌طور مثال مصرف همزمان اسپیرولینا با داروهای کاهنده قند خون می‌تواند موجب افت شدید قند و بروز عوارض خطرناک در بیماران دیابتی شود و لازم است مصرف آن با نظر پزشک انجام گیرد.

مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت خاطرنشان کرد: این جلبک ممکن است خطر خونریزی را در افراد دارای اختلالات خونی افزایش دهد، با داروهای ضدانعقاد تداخل داشته باشد و در بیماران مبتلا به بیماری‌های خودایمنی مانند لوپوس، آرتریت روماتوئید، بیماران ام‌اس، افراد پیوندی و بیماران تحت شیمی‌درمانی موجب تشدید علائم بیماری شود.

یوسفی با تأکید بر ضرورت احتیاط در مصرف این مکمل، گفت: زنان باردار و شیرده باید از مصرف اسپیرولینا خودداری کنند، زیرا اثرات آن بر جنین و نوزاد به‌طور کامل بررسی نشده و احتمال بروز عوارض ناشناخته وجود دارد.

وی تأکید کرد: اسپیرولینا تنها به عنوان مکمل تغذیه‌ای، با مقدار مشخص و با مشورت پزشک یا داروساز باید مصرف شود و استفاده از محصولات مجاز موجود در داروخانه‌های معتبر ضروری است، چرا که ناخالصی‌ها و سموم موجود در اشکال غیرمجاز می‌تواند منجر به مسمومیت، آسیب کبدی و اختلالات گوارشی شود.

    • IR ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      50 2
      پاسخ
      پس اینهمه تبلیغات اونهم از طرف مجریان و بازیگران با کدوم مجوزه؟؟! چرا جلوی تبلیغات گرفته نمیشه وقتی مضره و سلامت مردم در خطره..
    • مرتضی IR ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سلام ،،،وقتی که سلامت جامعه به خطر بیفته دیگه فایده ای نداره،برای پول جان انسان ارزش نداره،
    • سهام‌علیزاده IR ۱۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      خوب‌هست
    • ایرانی IR ۲۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      2 0
      پاسخ
      خاطر تون جمع کسی نمی خره چون مردم پول نان خالی رو ندارن می خوان بیان پودر جلبک بخرن پس چرا مجوز دادین این همه تبلیغ الکی بود پس
    • اااا IR ۲۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      اصلاخوب نبودمن هیچ تغییری نکردم اصلا
    • هم وطن IR ۰۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      15 1
      پاسخ
      همش الکیه من خرید کردم اصلانه کاهش وزن داشتم نه چیزی همش تبلیغه براتلکه کردن مردم باهزینه هنگفت وسلام...
    • IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      5 0
      پاسخ
      بلاخره مانفهمیدم مضر هست یانه آیا پودرش با قرصش فرق داره کدوم بهتره
    • IR ۰۷:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      5 2
      پاسخ
      من از این جلبک استفاده کردم اصلا راضی نبودم لاغر که نشدم چاق هم شدم واصلا کاهنده اشتها نبود و همچنین لک های هم بعد از مصرف در صورتم بوجود امد
    • IR ۰۷:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      2 0
      پاسخ
      پس چرا کل فضای مجازی را پرکرده، چرا دروغ میگید پس من گرفتم برا لاغری هم داروی قند میخورم هم قلب هم فشارخون از به اصطلاح کارشناسی هنگام سفارش پرسیدم گفت هیچ عوارض یا تداخل دارویی نداره
    • IR ۰۷:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      9 3
      پاسخ
      من مدت سه ماهه این پودرو میخورم چاقترشدم وخارش شدیددرپوست پاهام ایجادشده،نمیدونم چیکارکنم قطعش کنم دیگه نخورم یااینکه ادامه بدم،ازطرفی دلم میسوزه که۶میلیون و۳۰۰پول دادم
      • IR ۰۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
        0 0
        حتما قطعش کن دوست عزیز به کبد داره فشار میاره که اختلال و خارش ایجاد شده شش تومن ارزش به خطر افتادن سلامتی رو نداره
    • بهنام IR ۰۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      6 1
      پاسخ
      من شامپوی اونو تهیه کردم و تونیک ، موهام بدتر ریزش پیدا کرد و موهام خالی تر شد ، به شرکت فروشنده شدگفتم ، گفتن مجوز غذا و دارو داریم . این شرکت ۵۰.‌۴۰ بود و نمی‌دونم چرا تو این کشور نظارتی نیست
    • نبوی IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      4 1
      پاسخ
      من استفاده میکنم ولی تاثیری نداره
    • karime IR ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      6 2
      پاسخ
      من استفاده کردم وکلی سایز کم کردم. و اینکه. شاید باورتون نشه اما واقعا جلبک اسپرولینا معجزه ی لاغری. هستش. من نمیدونم شما چرا خوردید و چاق شدید شاید طریقه ی مصرفتون. درست نبوده. نمیشه ادم نا بحق حرف بزنه من. رو برنامه مصرف کردم و هنوزم دارم مصرف میکنم. .هم کاهش اشتهای کاذب داره هم باعث لاغری شکم و پهلو میشه چون سخت ترین چربی چربیه شکم هستش. دست سازنده اش درد نکنه.
    • IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      3 1
      پاسخ
      من 3دوره استفاده کردم 100گرم هم کم نکردم فقط 5میلیون پول الکی دوستان نخرید کاش جای بود منم متوجه میشدم
      • عبداللهی IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
        0 0
        منم استفاده کردم هیچ احساس لاغری نمیکنم گاهی هم بدنم خارش داره
    • صدیقه سلمانیان IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      4 0
      پاسخ
      سلام من استفاده کردم هیچ تاثیری ندیدم بر عکس چاق هم شدم ....
    • منا IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      2 1
      پاسخ
      دوستان و هموطنان عزیز اصلانخرید من خریدم و 5 میلیون هم دادم ولی اصلا یک گرم هم وزن کم نکردم نخرید
    • سروگل همتی IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      5 0
      پاسخ
      من جلبک اسپیرولینا استفاده کردم کلا ه برداری نه تنها لاغر نشده چاق هم شده
    • IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      2 0
      پاسخ
      سلام کلا کلاه برداریه اصلا وزن کم نمیکنه من ۱ ماهه استفاده کردم وزنم زیاد هم شده که کم نشده متاسفم که هیچ نظارتی روی شرکت ۴۰۵۰ نبست قبلا هم محصول دیگری از این شرکت گرفتم همینطوری بود
    • محمود محسنی کیا IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      درودوسپاس من ازشامپو واسپری ودمنوش استفاده کردم هیچ فرقی نکرده واز این به بعد به هیج کدوم از تبلیغات دررسانه اعتماد نمی کنم
    • علی رضا محمدزاده IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      2 1
      پاسخ
      سلام دوستان من که حتی یک گرم هم وزن کم نکردم. به نظر من یک کلاهبرداری سازمان یافته است.
      • فرزانه IR ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        1 2
        من استفاده کردم عالی بود کاملآ ریزه خواری کم شده
    • احمدی IR ۱۷:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      عزیزان منم استفاده کردم دقیق همونطور که گفتن هیچ وزنم کم نشد کاهش اشتها که نداشتم هیچ اشتهام زیادم شده بود البته من چون ورزش میکنم وزنم زیاد نشد در واقع هیچ تغییری نکردم حیف این همه پول تازه برا سه ماهم دادن بهم😔 ازماست که بر ماست
    • نگین US ۱۷:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      من پودراسپرولینارو ۶ماه مصرف کردم هیچ اتفاقی نیفتاد نه لاغر شدم نه چاق
    • کاظمی IR ۱۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      من تعحب میکنم از مردم ایران تا ی چیزی تبلیغ شد فوری میپرن میگیرن ،
    • Microbiologist IR ۲۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      2 1
      پاسخ
      به عنوان یک میکروبیولوژیست که اتفاقا روی انواع جلبک از جمله اسپیرولینا تحقیق کردم باید بگم که این جلبک به عنوان غذای آبزیان هست. تمام تبلیغات اعم از غنی از پروتئن ، املاح و.... جنبه بیزینس داره و این مطالب کذب هست. ارزش غذایی این جلبک برای آبزیان قابل قبول است اما برای انسان خیر. اگر هم در آب‌های با سختی و فلزات سنگین پرورش داده شده باشد خطر مسمومیت، سنگ کلیه و مشکلات حاد دیگه را ایجاد می‌کند. در نظر هم داشته باشید طبق زیستگاه انسان خوارکی ها مفید برای یک منطقه برای جایی دیگه سم محسوب میشه
    • IR ۲۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      1 0
      پاسخ
      کاملا دروغ والکیه همش کلک پوله ودروغ مردم دادن من چهارقوطی ازش استفاده کردم لاغرکه نکردم هیچی چاقترهم شدم کبدم هم مشکل پیدا کرده
    • محمد IR ۰۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      0 0
      پاسخ
      بنده ۴۸۰۰ تومن خریدم هیچ اثری در کاهش وزن نداشت همش تبلیغ هستش و سر کیسه کردن ملت
    • IR ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      1 0
      پاسخ
      خدا لعنتشون کنه یه مجری که از اول زندگیش لاغر بوده و آوردن در مورد این محصول تبلیغ کنه منم علاوه بر اینکه لاغر نشدم چاق تر هم شدم و خارش هم گرفتم کسی که از این محصول تعریف کنه از طرف خودشونه برای کلاه گذاشتن بیشتر سر مردم
      • امیر IR ۰۸:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
        0 0
        سلام منم دارم یک ماه‍ه میخورم از جلبک اما هیچ تعثیری نكرده آز شیرآز سفرش دادم .گرفةم..اما تاالان بی نتیجه هست .
    • صدیقه مقیمی IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      0 0
      پاسخ
      من گول تبلیغات در تلویزیون رو خوردم وخریدم اشتباه محض بود کلیه هام مشکل پیدا کرده رفتم دکتر میگه عوارض مصرف دارو هست یبوست وحشتناکی گرفتم تمام عوارض دارو هست الان من موندم کلی مرض چیه اضافه چاقی که قبلاً بود
    • راضیه IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      0 1
      پاسخ
      کسانی که تبلیغ می کنند و میگن لاغر شدن خودشون از فروشندگان هستند و دارند تبلیغ می کنند
    • امیر IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      الان واقعان استفاده كنیم یا نه بسته ۱۸۰ تایی گفته شده تا سه ماه استفاد کنید چیکار کنم ..ماندم🫢

