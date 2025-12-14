هشدار سازمان غذا و دارو درباره مصرف اسپیرولینا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نازیلا یوسفی، با اشاره به گزارش عوارض جانبی ناشی از مصرف اسپیرولینا، گفت: مکملهای تغذیهای دارای مجوز سازمان غذا و دارو باید فقط از داروخانهها تهیه و با مقادیر مشخص مصرف شوند. این فرآوردهها در اشکال دارویی قرص، کپسول، ساشه و شربت در داروخانهها در دسترس هستند.
وی افزود: جلبک اسپیرولینا غذا محسوب نمیشود و میتواند اثرات متفاوتی بر افراد داشته باشد، بنابراین مصرف خودسرانه آن توصیه نمیشود. بهطور مثال مصرف همزمان اسپیرولینا با داروهای کاهنده قند خون میتواند موجب افت شدید قند و بروز عوارض خطرناک در بیماران دیابتی شود و لازم است مصرف آن با نظر پزشک انجام گیرد.
مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآوردههای سلامت خاطرنشان کرد: این جلبک ممکن است خطر خونریزی را در افراد دارای اختلالات خونی افزایش دهد، با داروهای ضدانعقاد تداخل داشته باشد و در بیماران مبتلا به بیماریهای خودایمنی مانند لوپوس، آرتریت روماتوئید، بیماران اماس، افراد پیوندی و بیماران تحت شیمیدرمانی موجب تشدید علائم بیماری شود.
یوسفی با تأکید بر ضرورت احتیاط در مصرف این مکمل، گفت: زنان باردار و شیرده باید از مصرف اسپیرولینا خودداری کنند، زیرا اثرات آن بر جنین و نوزاد بهطور کامل بررسی نشده و احتمال بروز عوارض ناشناخته وجود دارد.
وی تأکید کرد: اسپیرولینا تنها به عنوان مکمل تغذیهای، با مقدار مشخص و با مشورت پزشک یا داروساز باید مصرف شود و استفاده از محصولات مجاز موجود در داروخانههای معتبر ضروری است، چرا که ناخالصیها و سموم موجود در اشکال غیرمجاز میتواند منجر به مسمومیت، آسیب کبدی و اختلالات گوارشی شود.
