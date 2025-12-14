نان سنتی بهترین گزینه برای پیشگیری از دیابت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، رؤیا امیری گفت‌: راز این برتری در فرآیند تخمیر طولانی‌تر و استراحت کافی خمیر نهفته است؛ این ویژگی باعث شده که نان‌های سنتی شاخص گلایسمی پایین‌تری نسبت به نان‌های صنعتی مانند نان‌های فانتزی و تست داشته باشند. به زبان ساده، مصرف این نان‌ها قند خون را به آرامی و با شیب ملایم‌تری افزایش می‌دهد که برای پیشگیری از دیابت و مدیریت وزن یک امتیاز بزرگ محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر تفاوت میان نان‌های سنتی، افزود: نان سنگک به دلیل استفاده از آرد با درصد سبوس بالاتر و نمک کمتر، وضعیت بهتری از نظر استانداردهای تغذیه‌ای دارد و انتخاب هوشمندانه‌تری برای مصرف روزانه محسوب می‌شود.

امیری ادامه داد: مزیت اصلی نان سنتی سالم تنها در وجود سبوس نیست، بلکه در تخمیر کامل آن است. نانی که از آرد سبوس‌دار تهیه شده و فرصت کافی برای تخمیر داشته باشد، دو مزیت مهم دارد؛ نخست، بهبود جذب مواد معدنی، زیرا فرآیند تخمیر ترکیبات بازدارنده جذب را تجزیه کرده و املاحی مانند آهن و کلسیم بهتر جذب می‌شوند؛ دوم، تقویت سلامت گوارش، زیرا این نان مانند یک پربیوتیک طبیعی عمل کرده و به تنظیم عملکرد روده و بهبود حرکات آن کمک می‌کند.

رئیس اداره آزمایشگاه کنترل غذا و دارو، در عین حال تاکید کرد: مصرف سبوس خام و تخمیر نشده که در برخی نانوایی‌ها تنها در مرحله آخر خمیر به آن اضافه می‌شود، می‌تواند فواید نان سنتی را کاهش دهد، زیرا ماده‌ای به نام فیتات در آن فعال باقی مانده و جذب املاح حیاتی بدن مانند آهن، روی و کلسیم را محدود می‌کند.

امیری افزود: حتی سالم‌ترین نوع نان نیز باید به اندازه نیاز روزانه انرژی فرد مصرف شود و در کنار سایر گروه‌های غذایی اصلی قرار گیرد تا یک رژیم غذایی کامل و متعادل محقق شود.