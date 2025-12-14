احمد اسماعیلزاده، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای پویش ملی اطلاعرسانی تغذیه سالم در سال ۱۴۰۴ گفت: این پویش از ۱۵ آذرماه آغاز شده و به مدت دو هفته در سراسر کشور با مشارکت دانشگاههای علوم پزشکی و سایر دستگاهها در حال اجراست.
وی افزود: پویش اطلاعرسانی تغذیه سالم امسال شانزدهمین سال برگزاری خود را پشت سر میگذارد و هر سال تمرکز آن بر افزایش دانش و آگاهی مردم درباره یکی از اجزای مهم تغذیه سالم است تا در نهایت به کاهش بار بیماریها در کشور کمک کند و تمرکز اصلی پویش امسال بر نان سالم و نان کامل است.
ارتباط مصرف نان کامل با کاهش مرگومیر
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه با اشاره به دلیل انتخاب این محور گفت: بر اساس آخرین مطالعات انجامشده در کشور، از حدود ۴۲۰ هزار مرگ سالانه، نزدیک به ۲۵ هزار مورد به عدم مصرف کافی غلات کامل از جمله نان کامل مرتبط است و به همین دلیل تلاش داریم با همکاری همه دستگاهها، دسترسی مردم به نان کامل و سبوسدار افزایش پیدا کند.
اهداف پویش؛ از افزایش آگاهی تا کاهش ضایعات نان
اسماعیلزاده ادامه داد: اهداف اصلی این پویش شامل افزایش آگاهی مردم درباره نان سالم و نحوه انتخاب آن، ایجاد مطالبهگری اجتماعی برای دسترسی به نان کامل، آموزش روشهای صحیح خرید و نگهداری نان و کاهش ضایعات غذایی است، متأسفانه بیش از ۳۰ درصد نان تولیدی کشور دچار ضایعات میشود که بخشی از آن به کیفیت نان و بخشی به نبود آگاهی مصرفکنندگان برمیگردد.
ارتباط مصرف نان با بیماریهای غیرواگیر
وی با تأکید بر نقش سیاستگذاران گفت: یکی دیگر از اهداف پویش، ارتقای دانش سیاستگذاران در حوزه گندم، آرد و نان است تا با تصمیمگیریهای آگاهانهتر، زمینه گسترش نان سالم در کشور فراهم شود. همچنین در این پویش به ارتباط مصرف نان با بیماریهای غیرواگیر مانند چاقی، دیابت و بیماریهای قلبیعروقی پرداخته میشود و به مردم آموزش داده میشود که هر فرد متناسب با سن و شرایط بیماری خود چه نوع نانی را انتخاب کند.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه خاطرنشان کرد: این پویش هماکنون وارد هفته دوم اجرا شده و دانشگاههای علوم پزشکی، مدارس و آموزشوپرورش در اجرای آن مشارکت فعال دارند و پیش از آغاز پویش، از اول تا پانزدهم آذرماه، ۱۰ سوال تستی برای سنجش دانش مردم درباره نان سالم طراحی و منتشر شد و پس از پایان پویش نیز از اول تا پانزدهم دیماه همین پرسشها دوباره در اختیار مردم قرار میگیرد تا میزان اثرگذاری پویش و افزایش آگاهی عمومی ارزیابی شود.
نظر شما