  1. سلامت
  2. تغذیه
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰

نان سالم زیر ذره‌بین سلامت؛ پویش ملی تغذیه سالم برای کاهش بیماری‌ها

نان سالم زیر ذره‌بین سلامت؛ پویش ملی تغذیه سالم برای کاهش بیماری‌ها

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: پویش ملی اطلاع‌رسانی تغذیه سالم با تمرکز بر نان سالم از ۱۵ آذرماه در سراسر کشور آغاز شده و به مدت دو هفته ادامه دارد.

احمد اسماعیل‌زاده، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای پویش ملی اطلاع‌رسانی تغذیه سالم در سال ۱۴۰۴ گفت: این پویش از ۱۵ آذرماه آغاز شده و به مدت دو هفته در سراسر کشور با مشارکت دانشگاه‌های علوم پزشکی و سایر دستگاه‌ها در حال اجراست.

وی افزود: پویش اطلاع‌رسانی تغذیه سالم امسال شانزدهمین سال برگزاری خود را پشت سر می‌گذارد و هر سال تمرکز آن بر افزایش دانش و آگاهی مردم درباره یکی از اجزای مهم تغذیه سالم است تا در نهایت به کاهش بار بیماری‌ها در کشور کمک کند و تمرکز اصلی پویش امسال بر نان سالم و نان کامل است.

ارتباط مصرف نان کامل با کاهش مرگ‌ومیر

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه با اشاره به دلیل انتخاب این محور گفت: بر اساس آخرین مطالعات انجام‌شده در کشور، از حدود ۴۲۰ هزار مرگ سالانه، نزدیک به ۲۵ هزار مورد به عدم مصرف کافی غلات کامل از جمله نان کامل مرتبط است و به همین دلیل تلاش داریم با همکاری همه دستگاه‌ها، دسترسی مردم به نان کامل و سبوس‌دار افزایش پیدا کند.

نان سالم زیر ذره‌بین سلامت؛ پویش ملی تغذیه سالم برای کاهش بیماری‌ها

اهداف پویش؛ از افزایش آگاهی تا کاهش ضایعات نان

اسماعیل‌زاده ادامه داد: اهداف اصلی این پویش شامل افزایش آگاهی مردم درباره نان سالم و نحوه انتخاب آن، ایجاد مطالبه‌گری اجتماعی برای دسترسی به نان کامل، آموزش روش‌های صحیح خرید و نگهداری نان و کاهش ضایعات غذایی است، متأسفانه بیش از ۳۰ درصد نان تولیدی کشور دچار ضایعات می‌شود که بخشی از آن به کیفیت نان و بخشی به نبود آگاهی مصرف‌کنندگان برمی‌گردد.

ارتباط مصرف نان با بیماری‌های غیرواگیر

وی با تأکید بر نقش سیاست‌گذاران گفت: یکی دیگر از اهداف پویش، ارتقای دانش سیاست‌گذاران در حوزه گندم، آرد و نان است تا با تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تر، زمینه گسترش نان سالم در کشور فراهم شود. همچنین در این پویش به ارتباط مصرف نان با بیماری‌های غیرواگیر مانند چاقی، دیابت و بیماری‌های قلبی‌عروقی پرداخته می‌شود و به مردم آموزش داده می‌شود که هر فرد متناسب با سن و شرایط بیماری خود چه نوع نانی را انتخاب کند.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه خاطرنشان کرد: این پویش هم‌اکنون وارد هفته دوم اجرا شده و دانشگاه‌های علوم پزشکی، مدارس و آموزش‌وپرورش در اجرای آن مشارکت فعال دارند و پیش از آغاز پویش، از اول تا پانزدهم آذرماه، ۱۰ سوال تستی برای سنجش دانش مردم درباره نان سالم طراحی و منتشر شد و پس از پایان پویش نیز از اول تا پانزدهم دی‌ماه همین پرسش‌ها دوباره در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا میزان اثرگذاری پویش و افزایش آگاهی عمومی ارزیابی شود.

کد خبر 6688309
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها