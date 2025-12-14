به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه مجوز واردات خودروهای با ۵ سال کارکرد از طرف دولت ابلاغ شده و امروز اولین مرحله آن در کیش اجرایی شد، گفت: امیدواریم پلاک گذاری این نوع خودروها بزودی در سراسر کشور آغاز شود.

وی با اشاره به اینکه محدودیتی برای واردات خودرو با ۵ سال کارکرد وجود ندارد، گفت: کیلومتر طی مسافت و کارکرد این نوع خودروها باید زیر ۱۰۰ هزار کیلومتر باشد و کشور سازنده خودرو آمریکا نباشد.

وی افزود: این خودروها پس از طی فرآیندهای قانونی و احراز شرایط فنی، امکان شماره‌گذاری و تردد قانونی را خواهند داشت و پلیس راهور تمامی مراحل را با دقت و حساسیت لازم رصد می‌کند.

رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر محدودیت کشور سازنده اظهار کرد: تنها ممنوعیت در این طرح مربوط به خودروهای ساخت آمریکا است و این خودروها تحت هیچ شرایطی مجوز واردات و شماره‌گذاری دریافت نخواهند کرد. به‌جز این مورد، خودروهای تولید سایر کشورها، در صورت دارا بودن شرایط اعلام‌شده، می‌توانند وارد و شماره‌گذاری شوند.

سردار حسینی هدف از اجرای این طرح را ارتقای کیفیت ناوگان خودرویی، افزایش حق انتخاب مردم و ساماندهی بازار خودرو عنوان کرد و گفت: ورود خودروهای در شأن مردم، در چارچوب قانون و با رعایت استانداردها، می‌تواند آثار مثبتی در حوزه ایمنی، کیفیت تردد و رضایت عمومی داشته باشد.

وی همچنین تأکید کرد: پلیس راهور آمادگی کامل دارد تا با فراهم شدن زیرساخت‌های قانونی و اجرایی، این تجربه موفق را از جزیره کیش به سایر نقاط کشور تسری دهد.

آمادگی پلیس برای تسهیل تردد خودروهای مناطق آزاد در هرمزگان

رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه به مشکلات تردد خودروهای مناطق آزاد، به‌ویژه در استان هرمزگان اشاره کرد و گفت: تردد خودروهای مناطق آزاد کیش و قشم در سطح استان همواره با محدودیت‌هایی همراه بوده، اما اخیراً استاندار هرمزگان قول‌هایی برای رفع این موانع داده است.

سردار حسینی با اشاره به نشست هفته گذشته با استاندار و اعضای شورای راهبری استان افزود: در این جلسه، این موضوع به‌عنوان مطالبه و خواست جدی مردم مطرح شد و پلیس راهور اعلام آمادگی کرد در صورت فراهم شدن الزامات و بسترهای قانونی، سازوکار لازم برای تردد خودروهای مناطق آزاد کیش و قشم در سطح استان هرمزگان را ایجاد کند.

وی تأکید کرد: در صورت نهایی شدن این فرآیند، مجوزهای لازم در اختیار ساکنان این دو جزیره قرار خواهد گرفت تا بتوانند با خودروهای خود در سطح استان تردد داشته باشند و به نظر می‌رسد این مشکل در آینده نزدیک تعیین تکلیف شود.