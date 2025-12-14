  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۲

صدور معافیت تحصیلی دانش‌آموزان به صورت آنلاین امکان‌پذیر شد

صدور معافیت تحصیلی دانش‌آموزان به صورت آنلاین امکان‌پذیر شد

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: سامانه سخا امکان ثبت صدور و اتمام معافیت تحصیلی دانش‌آموزان سراسر کشور را فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحمان علیدوست، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا اظهار کرد: یکی از اقدامات سازمان وظیفه عمومی در راستای هوشمندسازی و تسریع و تسهیل در خدمات رسانی به مشمولان، ایجاد بستر ارتباط الکترونیکی با وزارت آموزش و پرورش و ثبت درخواست صدور معافیت تحصیلی دانش آموزی و اتمام معافیت تحصیلی دانش آموزی در سراسر کشور از طریق سامانه سخا می‌باشد که در هفته انتظامی ۱۴۰۴ به صورت پایلوت افتتاح و از امروز صبح به صورت سراسری اجرایی شده است.

وی گفت: مشمولان دانش آموز با ورود به سن مشمولیت (۱۸ سال تمام) می‌بایست برای ثبت صدور معافیت تحصیلی خود از طریق درگاه اینترنتی سخا به نشانی www.sakha.epolice.ir اقدام کنند، همچنین مشمولان در صورت عدم دسترسی به اینترنت می‌توانند از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) اقدام کنند. همچنین ثبت اتمام معافیت تحصیلی فارغ التحصیلان پایه دوازدهم نیز از طریق وب سرویس ارتباطی در سامانه سخا صورت می‌گیرد.

سردار علیدوست بیان کرد: دانش آموزان مشمول قبل از ثبت اینترنتی درخواست معافیت تحصیلی درسامانه سخا، می‌بایست در سامانه وزارت آموزش و پرورش (سامانه سیدا) ثبت نام کنند.

کد خبر 6688762

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها