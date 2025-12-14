اعمال قانون برای ۲۸۰۰ خودروی فاقد معاینه فنی در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سیداسدالله هاشمی با اشاره به همکاری مشترک این اداره‌کل با پلیس راهور استان اظهار کرد: با توجه به افزایش نگرانی‌ها درباره آلودگی هوا، نظارت بر خودروهای آلاینده و فاقد معاینه فنی با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته و پلیس راهور نقش محوری در اجرای این طرح ایفا می‌کند.

وی افزود: در قالب این همکاری مشترک، علاوه بر اعمال قانون برای خودروهای فاقد معاینه فنی، ۲۵۰ دستگاه خودروی آلاینده نیز شناسایی و با هماهنگی پلیس راهور به پارکینگ منتقل شده‌اند که این آمار بیانگر عزم جدی دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون هوای پاک است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین با ابراز نگرانی از بی‌توجهی برخی رانندگان به ضوابط زیست‌محیطی تصریح کرد: اجرای دقیق قانون هوای پاک و معرفی خودروهای دودزا به تعمیرگاه‌های مجاز، فرآیندی مستمر است و برخورد با متخلفان با جدیت ادامه خواهد داشت.

هاشمی در پایان با تأکید بر توسعه زیرساخت‌های هوشمند نظارتی گفت: تشدید نظارت‌ها و اعمال قانون در حوزه معاینه فنی و کنترل آلایندگی خودروها با هدف صیانت از سلامت شهروندان و بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی استان انجام می‌شود و این رویکرد، اولویت اصلی اقدامات مشترک حفاظت محیط زیست و پلیس راهور است.