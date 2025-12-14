دریافت 3 MB
پایان انسانیت؛ خشونت سیستماتیک علیه کودکان فلسطینی

سخنگوی وزارت امور خارجه با استناد به گزارش سازمان ملل، اقدامات رژیم صهیونیستی را مصداق «پایان انسانیت» توصیف کرد.

