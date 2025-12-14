دریافت 3 MB کد خبر 6688830 https://mehrnews.com/x39RRL ۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۶ کد خبر 6688830 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۶ پایان انسانیت؛ خشونت سیستماتیک علیه کودکان فلسطینی سخنگوی وزارت امور خارجه با استناد به گزارش سازمان ملل، اقدامات رژیم صهیونیستی را مصداق «پایان انسانیت» توصیف کرد. کپی شد مطالب مرتبط یک شهید در حمله پهپاد اسرائیلی به یک موتور سیکلت در جنوب لبنان گزارش روزنامه صهیونیستی از نقش امارات در پیشبرد طرحهای آمریکا خبرنگار اسرائیلی: نمیتوانیم خودمان را فریب دهیم برچسبها سازمان ملل رژیم صهیونیستی وزارت امور خارجه جنگ غزه
