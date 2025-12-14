به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، تمیر موراگ خبرنگار شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعتراف کرد: ما نمی‌توانیم خودمان را فریب دهیم. اگر حتی مرد شماره ۲ قسام یا مرد شماره ۱ این گروه یعنی عزالدین الحداد را ترور کنیم به این معنی نیست که حماس در غزه به پایان رسیده است.

وی افزود: حماس و شاخه نظامی آن (قسام) همچنان شمار زیادی از فرماندهان را در اختیار دارند حتی اگر زیاد شناخته شده نباشند.

موراگ اضافه کرد: هزاران نیروی رزمی، تجهیزات نظامی، مواد منفجره و صدها کیلومتر تونل زیرزمینی در اختیار حماس است.

روز گذشته رسانه‌های رژیم صهیونیستی مدعی ترور رائد سعد یکی از فرماندهان بارز گردان‌های قسام شاخه نظامی حماس در جریان حمله پهپادی به یک خودرو در جنوب غربی شهر غزه شدند.