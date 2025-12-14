به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص به قلم زوی بریل نویسنده اسرائیلی به تشریح نقش امارات در پیشبرد اهداف آمریکایی- صهیونیستی در منطقه پرداخته و نوشت که یک تحلیلگر اماراتی راه‌حلی خلاقانه برای حل مشکل نیروهای بین‌المللی در غزه ارائه کرده و گفت که درست است که سربازان اماراتی را نمی‌توان در غزه به کار گرفت، اما می‌توان از مزدوران کلمبیایی در این کشور برای اعزام به غزه استفاده کرد.

هاآرتص می‌افزاید که نیروهای کلمبیایی در جنگ یمن و سودان به عنوان عوامل ابوظبی حاضر بوده و مسئول برخی از قتل‌عام‌های وحشتناکی هستند که بیش از دو سال است در سودان رخ می‌دهد.

به نوشته این روزنامه صهیونیستی، امارات به شدت هرگونه دخالت نظامی در جنگ داخلی سودان را، چه مستقیم و چه از طریق مزدوران، تکذیب می‌کند، اما شواهد خلاف آن را نشان می‌دهد. گزارش‌های تحقیقاتی روزنامه‌نگاران از مزدوران کلمبیایی نشان می‌دهد که این پیمانکاران، که حقوق آنها بین ۲۶۰۰ تا ۶۰۰۰ دلار در ماه است، ابتدا به یک پایگاه آموزشی اماراتی در سومالی می‌روند و از آنجا به سودان اعزام می‌شوند.

این گزارش‌ها افزودند که شرکت‌های امنیتی مستقر در امارات، مزدوران را استخدام می‌کنند و مسئول پرداخت حقوق آنها نیز هستند.

بر اساس گزارش روزنامه گاردین که اوایل سال جاری منتشر شد، این مزدوران نه تنها در نبردها شرکت می‌کنند، بلکه به استخدام و آموزش جنگجویان دیگر، از جمله هزاران کودک و نوجوان نیز می‌پردازند.

هاآرتص می‌افزاید که سودان و یمن دو کشوری هستند که در دهه گذشته بیشترین آسیب را از فجایع انسانی دیده‌اند. در هر دو کشور، عربستان سعودی و امارات، که متحد غرب هستند، همچنان فعال هستند. این کشورها روابط نزدیکی با آمریکا دارند و رهبران آنها دوستان شخصی و شرکای تجاری ترامپ هستند.

این گزارش صهیونیستی می‌افزاید که فعالیت‌های امارات و عربستان در یمن و سودان بدترین فجایع انسانی را رقم زده و به قیمت جان صدها هزار نفر و آواره شدن میلیون‌ها نفر دیگر از خانه‌هایشان تمام شده است.