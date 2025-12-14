به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مهدی عرب‌صادق مجری کلان‌طرح ملی شبکه ۷۶۵ کیلوولت توانیر با اشاره به ماهیت راهبردی این طرح اظهار داشت: در این طرح، موضوع صرفاً زمان‌بندی اجرایی یک طرح عمرانی نیست، بلکه با چشم‌اندازی ملی مواجه هستیم که از دولت و ریاست‌جمهوری تا مجلس شورای اسلامی، کمیسیون انرژی و سازمان برنامه و بودجه، درباره ضرورت اجرای آن به همگرایی رسیده‌اند.

وی با تشریح افق‌های پیش‌بینی‌شده این طرح افزود: در فاز دوم این چشم‌انداز، اتصال شبکه برق قطر به روسیه از مسیر ایران و از طریق ترانزیت توان در دستور کار قرار دارد؛ مسیری که ایران را به شاهراه تبادل برق در منطقه تبدیل می‌کند.

عرب‌صادق با بیان اینکه تحقق این طرح می‌تواند معادلات ناترازی برق کشور را تغییر دهد، تصریح کرد: با بهره‌برداری از شاهراه برق و توسعه ترانزیت توان، امکان مدیریت ناترازی شبکه بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بسیار سنگین در احداث نیروگاه‌های جدید فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: در این چارچوب، اتصال شبکه برق کشور در جنوب از مسیر قطر و در شمال از مسیر روسیه برقرار خواهد شد و ایران به حلقه اتصال کریدور شمال–جنوب برق منطقه تبدیل می‌شود.

مجری کلان‌طرح ملی شبکه ۷۶۵ کیلوولت ایران در پایان تأکید کرد: این ابرطرح، علاوه بر ارتقای پایداری شبکه و امنیت انرژی، نقش مؤثری در تقویت جایگاه منطقه‌ای و دیپلماسی انرژی کشور ایفا خواهد کرد.