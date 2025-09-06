مهدی مقیم‌زاده، مجری طرح احداث نیروگاه‌های صنایع خودتأمین توانیر، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با انتقاد شدید از تعلل صنایع بزرگ در انجام تعهدات قانونی‌شان گفت: تاکنون موافقت اصولی برای احداث ۱۹ هزار و ۳۵۷ مگاوات ظرفیت نیروگاهی توسط صنایع انرژی‌بر صادر شده، اما سهم تحقق‌یافته این تعهدات بسیار اندک است و بخش زیادی از پروژه‌ها یا آغاز نشده یا در گام‌های ابتدایی متوقف مانده است.

او با اشاره به صراحت ماده ۴ قانون «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» افزود: بر اساس این قانون، صنایع فولاد، مس، پتروشیمی، آلومینیوم، پالایشگاه‌ها و سایر صنایع انرژی‌بر موظف‌اند زیرساخت‌های برق خود را به‌طور مستقل تأمین کنند. با این حال، بی‌توجهی این صنایع به وظایف قانونی‌شان باعث شده بخش بزرگی از بار ناترازی و محدودیت انرژی همچنان بر دوش شبکه سراسری باقی بماند.

مقیم‌زاده در توضیح وضعیت فعلی گفت: از ظرفیت مصوب، فقط ۲۶۱۰ مگاوات به بهره‌برداری کامل رسیده و حدود ۸۰۸۰ مگاوات در مراحل مختلف کاری یا بلاتکلیف مانده است. به گفته او، سرعت عمل صنایع به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز روزافزون شبکه نیست و این عقب‌ماندگی تبعات سنگینی به همراه خواهد داشت.

او تأکید کرد: در شرایطی که به دلیل ناترازی انرژی، مدت زمان اعمال محدودیت‌ها برای صنایع افزایش یافته، پایبند نبودن صنایع انرژی‌بر به تعهدات قانونی احداث نیروگاه نه‌تنها فعالیت خود آن‌ها، بلکه پایداری کل شبکه برق کشور را با مشکل مواجه کرده است.

مجری طرح نیروگاه‌های خودتأمین توانیر همچنین به موانع اجرای این طرح‌ها اشاره کرد و گفت: محدودیت در تخصیص سوخت به نیروگاه‌های حرارتی، طولانی شدن فرآیند دریافت مجوزهای زیست‌محیطی، دشواری در تأمین مالی و اجرای ناقص آئین‌نامه‌های مرتبط، از مهم‌ترین عواملی است که بر شدت این مشکل افزوده است.

مقیم‌زاده در پایان هشدار داد: اگر صنایع بزرگ کشور در مسیر ساخت نیروگاه‌های اختصاصی خود با جدیت و سرعت بیشتری عمل نکنند، تاب‌آوری شبکه برق و توان مدیریت ناترازی انرژی در سال‌های پیش رو با چالش‌های جدی و پرهزینه مواجه خواهد شد.