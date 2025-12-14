به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی میرحسینی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۸ تهران با تأکید بر اهمیت ایجاد دسترسی عادلانه به خدمات روزمره برای شهروندان گفت: توسعه و گسترش میادین میوه و ترهبار در محلات فاقد این زیرساختها، یکی از اصلیترین نیازهای شهروندان است و از مطالبات مکرر اهالی این بخش از منطقه به شمار میآید.
وی با اشاره به بازدید رئیس اداره ساماندهی و کارشناسان تخصصی از قطعات زمین مناسب در محلات مدائن، زرکش و وحیدیه افزود: هدف از این بازدید، بررسی میدانی شرایط موجود برای احداث و برپایی میادین جدید و فراهمسازی بستری مناسب برای تأمین مایحتاج روزانه خانوادههاست.
میرحسینی با تأکید بر رونق بازارهای فعلی و ضرورت افزایش تعداد میادین، خاطرنشان کرد: گسترش این مراکز ارتباط مستقیم با کیفیت زندگی و سهولت دسترسی شهروندان به اقلام پرمصرف دارد و تلاش میکنیم این دسترسی در تمامی محلات منطقه تسهیل شود.
وی در پایان تصریح کرد: این معاونت با جدیت موضوعات مطرحشده را تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری میکند تا با احداث میادین جدید، امکان دسترسی آسان و مقرونبهصرفه به مایحتاج روزانه برای همه شهروندان فراهم شود.
