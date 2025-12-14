نگاه کودکان به حجاب چگونه است؟

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «گلدان حنا» به قلم محمد خسرویراد، داستانی کودکانه دارد با محوریت حجاب و فواید آن. البته گفتههای داستان به همین صراحتی که بیان کردیم نیست و پیام در قالب ماجراهای کوچک بههمپیوستهای قرار گرفته است.
حنا دختر کوچکی است که میخواهد گلدانش را به باغ بهشت ببرد و آن را در کنار گلهای دیگر بگذارد تا باغ بهشت را زیباتر از همیشه کنند. هر دختری قرار است گلدان خودش را به آنجا ببرد و در این کار زیبا سهیم باشد. حنا آماده میشود. او بسیار خوشحال است. مادرش حنا را راهی میکند و دختر کوچک داستان با گلدانش به بیرون از خانه میرود. او به مادرش و به خودش قول داده که خیلی مواظب گلش باشد تا سالم به باغ بهشت برسد؛ اما با وجود اینکه دستهای کوچک حنا محکم گلدان را نگه داشته، باد تندی که شروع به وزیدن کرده است، کار حنا را خیلی سخت کرده. او خیلی نگران است. میترسد گل و گلدان آسیب ببینند. «مادرش گفته بود: این گل کوچک است و ساقههایش نازک. باید از آن مراقبت کرد تا آفتاب شدید و باد به آن آسیبی نزند.» حنا به فکر فرو رفت. او چطور میتواند از گلدانش مراقب کند؟
او به مغازه عمواحمد رسید که پارچهفروش محله بود. تصمیم گرفت به داخل مغازه برود و تا آرامگرفتن هوای بیرون در آنجا بماند؛ اما باد قصد کوتاهآمدن نداشت و به وزیدنش ادامه میداد. حنا باید فکری میکرد. نمیتوانست ساعتها معطل بماند. او با کمک مشاهداتش، تجربه عمواحمد و فکر زیرکانه خود بالاخره به راهحلی رسید؛ راهحلی که گلدانش را سالم به باغ بهشت رساند و آن را بامزهتر، خلاقانهتر و زیباتر از گلدانهای دیگر باغ بهشت نیز کرد.
کتاب «گلدان حنا» در قالب یک داستان کوتاه و کودکانه، مسئله حجاب را برای مخاطب خود باز میکند و اهمیت آن را در سطحی که از فهم و درک کودک فراتر نرود به او نشان میدهد. محمد خسرویراد از مثالهای رایج در جامعه برای پرداختن به اهمیت حجاب استفاده نکرده و داستان خود را خلاقانهتر پیش برده است. به این دلیل مطالعه این کتاب برای کودکان امروز که ذهن جستوجوگر و پرسشگری دارند میتواند جالب و مؤثر باشد. علاوهبر این، نویسنده در نگارش داستان خود از کلماتی استفاده نکرده است که برای کودکان ناآشنا و دور از ذهن باشد؛ بلکه با دایره لغات مخاطبان خود آشنا بوده و سعی کرده است مفهوم مهم و بزرگ خود را با بازی ماجراها، ساده و قابل فهم کند.
از دیگر نکات درخور توجه کتاب میتوان به مهارت حل مسئله که در داستان گنجانده شده است، اشاره کرد. کودک در مواجهه با مشکل ابتدا به سادهترین راه که پناهبردن به یک مکان سرپوشیده و امن است، اکتفا میکند و سپس با پیچیدهترشدن مسئله، به راهحلهای پیچیده فکر میکند. او تصمیم میگیرد با توجه به ماهیت موقعیتی که در آن قرار گرفته و هدفی که دارد، راهحلی مناسب پیدا کند؛ راهحلی که مخاطب نیز با خواندنش به سادگی آن ایراد نگیرد و داستان کتاب را پیشپاافتاده نداند.
کتاب «گلدان حنا» را الهام زمانی تصویرگری کرده و انتشارات بهنشر در ۱۸ صفحه مصور رنگی و بهای ۱۱۵ هزار تومان منتشر کرده است. این اثر از نظر تصویرگری نیز نمره مثبتی دریافت میکند؛ چراکه تصاویر و جزئیات آن حسوحال و فضای ایرانی را به مخاطب منتقل میکند و به این ترتیب، متن و تصویر همسو با هم در خدمت پیام داستان هستند.
نظر شما