به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس با صدور پیامی، درگذشت عالم ربانی و استاد اخلاق آیتالله سید محمد شاهچراغی، نماینده سابق ولیفقیه و امامجمعه پیشین سمنان و عضو سابق مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح زیر است؛
بسماللهالرحمنالرحیم
إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ
درگذشت عالم ربانی، روحانی مجاهد و استاد اخلاق آیتالله سید محمد شاهچراغی، نماینده سابق ولیفقیه و امامجمعه پیشین سمنان و عضو سابق مجلس خبرگان رهبری، موجب تأسف و تأثر عمیق شد.
این فقیه وارسته، عمر پربرکت خویش را در مسیر ترویج معارف دینی، خدمت بهنظام اسلامی و ایفای مسئولیتهای خطیر علمی، فرهنگی و انقلابی سپری کرد و آثار حضور مؤثر ایشان در عرصههای مختلف، همواره در یادها باقی خواهد ماند.
اینجانب این ضایعه را به بیت مکرم ایشان بهویژه جناب آقای دکتر محمدتقی شاهچراغی، شاگردان، ارادتمندان و مردم مؤمن استان سمنان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی
