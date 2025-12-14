  1. سیاست
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۵

پیام تسلیت رهبر انقلاب اسلامی در پی درگذشت حجت‌الاسلام شاهچراغی

رهبر انقلاب اسلامی در پیامی، درگذشت عالم مجاهد و خدوم حجت‌الاسلام سیدمحمد شاهچراغی را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی در پیامی، درگذشت عالم مجاهد و خدوم حجت‌الاسلام سیدمحمد شاهچراغی را تسلیت گفتند.

متن پیام حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به شرح زیر است:

بسم‌الله الرّحمن الرّحیم
درگذشت عالم مجاهد و خدوم مرحوم حجةالاسلام آقای حاج سیدمحمد شاهچراغی رحمة‌الله‌علیه را به مردم شریف استان سمنان و ارادتمندان و علاقه‌مندان ایشان و بویژه خاندان محترم شاعچراغی و خانواده آن مرحوم تسلیت عرض می‌کنم.

سال‌ها امامت جمعه سمنان و انس با عناصر انقلابی و جوانان و دیگر خدمات مردمی ایشان، از جمله امتیازات این سیّد بزرگوار و مستوجب تفضلات الهی است، رحمة‌الله‌علیه.

سیّدعلی خامنه‌ای
۲۳ آذر ۱۴۰۴

