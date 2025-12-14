شهادت یک لبنانی در حمله جدید رژیم صهیونیستی  

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مرکز فوریت های پزشکی وابسته به وزارت بهداشت لبنان در بیانیه ای اعلام کرد: بر اثر حمله امروز اسرائیل به یک خودرو در شهرک صفد البطیخ در بنت جبیل یک لبنانی به شهادت رسید.

از سوی دیگر برخی منابع لبنانی اعلام کردند که عضو شورای شهر شهرداری جویا در جنوب لبنان در جریان حمله هوایی به خودرو او به شهادت رسیده است.

دقایقی قبل منابع لبنانی از حمله به یک خودرو در شهرک جویا در صور در جنوب لبنان خبر داده بودند.

ساعاتی قبل نیز فوریت های پزشکی وابسته به وزارت بهداشت لبنان در بیانیه ای اعلام کرد که بر اثر حمله به یک موتور سیکلت در شهرک یاطر در بنت جبیل در جنوب لبنان یک نفر شهید و یک نفر دیگر زخمی شده است.

گفتنی است تشدید تنش‌ها و افزایش حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان در حالی صورت می گیرد که مقامات لبنانی گفته‌اند، هشدارهایی از طرف‌های عربی و بین‌المللی دریافت کرده اند مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی در حال آماده‌سازی برای یک عملیات نظامی گسترده علیه لبنان است.

در همین حال، رسانه‌های رژیم صهیونیستی مدعی شدند که ارتش این رژیم آماده‌سازی طرح حمله گسترده علیه مواضع حزب‌الله را تکمیل کرده است.