به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، فرماندهی ارتش لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای این کشور به تازگی یک ساختمان را در منطقه یانوح با موافقت مالک آن به دقت بازرسی کردند.

در جریان این بازرسی که ۲ نوبت انجام شد هیچ سلاحی در این ساختمان کشف نشد. ماجرا از آن قرار بود که ارتش رژیم صهیونیستی مانند همیشه با تهدید کردن لبنان به انجام حملات به بهانه هدف قرار دادن زیر ساخت‌های حزب الله! اعلام کرده بود که قصد دارد این ساختمان را بمباران کند.

ارتش لبنان نیز با حضور کمیته نظارت بر اجرای آتش بس و نیروهای سازمان ملل موسوم به یونیفل اقدام به تفتیش ساختمان مذکور کرد اما طی ۲ نوبت بازرسی هیچ سلاحی پیدا نکرد.

به محض آنکه نیروهای ارتش لبنان منطقه را ترک کردند رژیم صهیونیستی بار دیگر تهدیدات خود را مبنی بر بمباران این ساختمان مطرح کرد و نیروهای لبنانی مجدداً به منطقه بازگشته و این ساختمان را برای دومین بار بازرسی کردند.

این واقعه نشان داد که ادعاهای رژیم صهیونیستی در خصوص هدف قرار دادن به اصطلاح زیر ساخت‌های حزب الله در جریان حملات علیه لبنان کاملاً دروغ است.