یک خودرو در جنوب لبنان هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع لبنانی از حمله جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.
منابع لبنانی از حمله به یک خودرو در شهرک جویا در صور در جنوب لبنان خبر دادند.
ساعاتی قبل نیز فوریت های پزشکی وابسته به وزارت بهداشت لبنان در بیانیه ای اعلام کرد که بر اثر حمله به یک موتور سیکلت در شهرک یاطر در بنت جبیل در جنوب لبنان یک نفر شهید و یک نفر دیگر زخمی شده است.
گفتنی است تشدید تنشها و افزایش حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان در حالی صورت می گیرد که مقامات لبنانی گفتهاند، هشدارهایی از طرفهای عربی و بینالمللی دریافت کرده اند مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی در حال آمادهسازی برای یک عملیات نظامی گسترده علیه لبنان است.
در همین حال، رسانههای رژیم صهیونیستی مدعی شدند که ارتش این رژیم آمادهسازی طرح حمله گسترده علیه مواضع حزبالله را تکمیل کرده است.
