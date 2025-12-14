به گزارش خبرگزازی مهر به نقل از المیادین، «عبدالله صفی الدین» نماینده حزب الله لبنان در ایران با «علی اکبر ولایتی» مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل دیدار کرد و طرفین درباره تحولات منطقه ای و بین المللی گفتگو کردند.

علی اکبر ولایتی در دیدار با عبدالله صفی الدین تأکید کرد: ایران، تحت رهبری و اوامر مقام معظم رهبری، قاطعانه به حمایت از حزب الله که به عنوان یک مجموعه ارزشمند و فداکار در خط مقدم مقاومت ایستاده است، ادامه خواهد داد.

ولایتی افزود: حزب الله یکی از مهمترین ارکان جبهه مقاومت است و نقش اساسی در مقابله با صهیونیسم ایفا می‌کند.

صفی الدین هم در این دیدار گفت: حزب الله امروز قوی‌تر از همیشه است و آماده دفاع از وحدت سرزمین لبنان و مردم آن است و تحت هیچ شرایطی سلاح خود را زمین نخواهد گذاشت.

وی با اشاره به نقض مکرر آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی و حامیانش باید بدانند که حزب الله هر زمان که تصمیم بگیرد، قاطعانه به تجاوزات پاسخ خواهد داد.

نمانده حزب الله همچنین از حمایت‌های همه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه مقام معظم رهبری از مقاومت لبنان قدردانی و تأکید کرد که این حمایت‌ها موجب شد برای نخستین‌بار رژیم صهیونیستی به رعایت آتش‌بسی متعهد شود که با تأیید سازمان ملل همراه بود و در نهایت به تثبیت مرزهای جنوبی لبنان با فلسطین اشغالی انجامید.