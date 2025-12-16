‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های مقاومت، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که صدها نفر از ساکنان شهرک‌های صهیونیست‌نشین در شمال سرزمین‌های اشغالی از جمله کریات شمونه با وجود گذشت بیش از یک سال از پایان جنگ با حزب الله لبنان هنوز به مناطق زندگی خود باز نگشته‌اند.

بر اساس گزارش رسانه‌های صهیونیست، تعدادی از ساکنان شهر کریات شمونه در حال حاضر ورودی جنوبی شهر را در اعتراض به وضعیت اجتماعی و اقتصادی ناشی از جنگ اخیر مسدود کرده‌اند.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت با اعلام این مطلب نوشت که کریات شمونه هنوز سوت و کور است و در مراکز تجاری گرچه برخی مغازه‌ها به کار خود بازگشته اند، اما بسیاری دیگر هنوز بسته هستند.

یدیعوت آحارانوت با اشاره به اینکه «جنگ در این شهر به جنگی برای بقا و حفظ شهر تبدیل شده» می‌افزاید که تنها نیمی از کسب‌وکارها در این شهر به طور کامل فعال شده‌اند و در عین حال از آنها خواسته می‌شود مالیات بپردازند. آن هم در شرایطی که درآمد روزانه آنها به نصف آنچه قبل از جنگ بود، هم نمی‌رسد.

یدیعوت با اشاره به آغاز موج دوم فرار شهرک نشینان از کریات شمونه نوشت که کابینه هیچ اقدامی در این شهر انجام نمی‌دهد و احتمالاً چیزی برای ترمیم باقی نخواهد ماند. بیش از یک سال از آتش‌بس می‌گذرد و ساکنان شهر خسته شده‌اند.

بر اساس گزارش این روزنامه صهیونیستی از ۲۶ هزار نفر ساکن این شهر قبل از عملیات هفتم اکتبر، حدود ده هزار نفر به کریات شمونا بازنگشته‌اند و خشم گسترده‌ای از وعده‌های کابینه که محقق نمی‌شوند وجود دارد.

این گزارش می‌افزاید که مردم این شهر برای ابراز نگرانی خود از آینده، تظاهرات اعتراض آمیز انجام می‌دهند و هشدار می‌دهند که اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، کسی در این مناطق باقی نخواهد ماند.

برخی صهیونیست‌های معترض که به منطقه بازگشته اند، می‌گویند: ما را به شهری ویران بازگرداندند و رهایمان کردند تا خودمان را اداره کنیم. بگذارید وزرا بیایند و این مشکلات را ببینند.

از سوی دیگر روزنامه عبری زبان مارکر نوشت که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ۲.۹ میلیارد شِکِل از بودجه بازسازی شمال سرزمین‌های اشغالی را برای تأمین نیازهای سیاسی خود در سال منتهی به انتخابات برداشت کرده است.