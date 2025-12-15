به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الاخبار ارگان رسانهای نزدیک به حزب الله لبنان اعلام کرد که در چارچوب ایجاد تغییرات در بدنه سازمانی حزب الله پس از جنگ اخیر، شورای رهبری حزب الله که بالاترین مرجع در تصمیمگیریهای حزب است، مصوبهای را برای تشکیل یک اداره جدید به منظور مدیریت پرونده رسانهای در حزب الله تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه که چند روز پیش به اطلاع مسئولان مربوطه رسیده، هیئتی به ریاست ابراهیم الموسوی نماینده پارلمان لبنان تشکیل میشود که اعضای آن شامل نمایندگانی از تمامی نهادهای رسانهای حزب الله، از جمله رادیو، تلویزیون، رسانههای الکترونیک و واحد روابط عمومی حزب الله است.
بر اساس اطلاعات موجود، اداره مذکور مستقیماً زیر نظر شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله است و تا زمانی که تصمیم بعدی در مورد باقی ماندن آن در این چارچوب یا تبدیل آن به یک شورای مرکزی جدید اتخاذ شود، این روند ادامه خواهد داشت.
یکی دیگر از تصمیمات شورای رهبری حزب الله، اعطای اختیارات گسترده به این هیئت برای بازسازی و چابکسازی نهادهای رسانهای و تدوین استراتژی جدید برای تعامل رسانهای در داخل و خارج از کشور بود. بر اساس این مصوبه مسئولان نهادهای رسانهای باید در همان زمینه تخصص داشته باشد و از انتخاب رهبران از بخشهای دیگر در این عرصه خودداری شود.
نظر شما