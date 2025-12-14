به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مدیریت تأمین و مصرف انرژی، عصر امروز یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور وزرای کشور، نفت و صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان وزارت نیرو، رؤسای سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی و همچنین استانداران کلان‌شهرها برگزار شد.

در این نشست گزارش جامع میزان موجودی مخازن سوخت و اقدامات انجام‌شده در حوزه ذخیره‌سازی انرژی، با هدف عبور ایمن و بدون چالش از فصل سرما به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. همچنین راهکارهای حفظ و تقویت ذخایر انرژی و جلوگیری از روند کاهشی منابع، به همراه برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه مدیریت ناترازی انرژی، تأمین پایدار سوخت نیروگاه‌ها و کنترل و کاهش مصرف انرژی، به‌صورت تفکیکی و کارشناسی بررسی شد.

رئیس‌جمهور در این جلسه با قدردانی از عملکرد و اقدامات وزارتخانه‌های کشور، نفت و نیرو و همچنین استانداران در مدیریت بهینه منابع و مصارف انرژی برای عبور بدون چالش از فصل سرما، این هماهنگی و عملکرد را مطلوب توصیف کرد و گفت: آنچه در درجه نخست برای دولت اهمیت دارد، پایداری ثبات در تأمین انرژی و تقویت مستمر ذخایر است تا بتوان فصل سرد سال را بدون بروز کوچک‌ترین مشکل برای مردم پشت سر گذاشت.

پزشکیان با تاکید بر دغدغه‌مندی دولت نسبت به سلامت و رفاه عمومی مردم تصریح کرد: هیچ بخشی به اندازه دولت و شخص بنده به‌عنوان پزشکی که سال‌ها با مسائل سلامت مردم سر و کار داشته‌ام، نسبت به آثار تصمیمات بر سلامت و معیشت جامعه حساس و دلسوز نیست و تمامی تصمیم‌گیری‌ها باید با در نظر گرفتن همه ابعاد مشکلات و مسائل کشور اتخاذ شود.

رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات گسترده دولت در زمینه توسعه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: اقداماتی که در این دولت برای گسترش انرژی‌های پاک در حال انجام است، در هیچ مقطعی سابقه نداشته و شخصاً جلسات متعددی را برای پیگیری و تسریع این رویکرد اختصاص داده‌ام. با این حال تا زمان تحقق کامل اهداف در حوزه انرژی‌های نو، مدیریت ناترازی انرژی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است تا نه به محیط زیست آسیب وارد شود، نه گاز و برق مردم در زمستان دچار قطعی شود و نه روند تأمین سوخت بخش تولید و صنعت با اختلال مواجه گردد.

در ادامه این جلسه پزشکیان با تاکید بر ضرورت اقدام فوری و هماهنگ دستگاه‌های مسئول، ۴ دستور صریح و اولویت‌دار صادر کرد.

بر این اساس مقرر شد «نیروگاه‌هایی که فعالیت آن‌ها به دلایل زیست‌محیطی متوقف شده است، با هماهنگی قوه قضائیه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مدار تولید بازگردند و گزارش اقدامات انجام‌شده حداکثر تا هفته آینده به هیئت دولت ارائه شود».

همچنین «استانداری‌ها مکلف شدند با هدف جلوگیری از اتلاف انرژی نسبت به قطع گاز ساختمان‌های غیرضروری اقدام کنند». در بخش دیگری از این دستورات، بر «لزوم تأمین پایدار و ذخیره‌سازی کافی سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها و بخش صنعت» تاکید شد. افزون بر این «ادارات و دستگاه‌های اجرایی موظف شدند از هرگونه مصرف مازاد انرژی به‌طور جدی جلوگیری کرده و سیاست‌های کاهش مصرف و صرفه‌جویی را در اولویت برنامه‌ها و اقدامات خود قرار دهند».

پزشکیان همچنین با اشاره به سطح مطلوب هماهنگی میان سران قوا، از همکاری و همراهی رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد و گفت: با هم‌افزایی و هماهنگی همه دستگاه‌ها و نهادها، قطعاً بر چالش‌های پیش‌رو غلبه خواهیم کرد و با اقدامات انجام شده و برنامه‌های در دست اجرا چالش‌های حوزه انرژی در تابستان و زمستان سال آینده به حداقل ممکن خواهد رسید.

در این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور نیز ضمن قدردانی از تلاش‌ها، عملکرد و خدمات دولت در بخش‌های مختلف برای کاهش مشکلات مردم تاکید کرد: قوه قضائیه حمایت کامل قضائی و حقوقی خود را از اقدامات دولت اعلام می‌کند و آمادگی دارد با تمام ظرفیت برای کمک به دولت در حل مسائل و چالش‌های کشور همکاری کند.