استقبال استانداری کهگیلویه و بویراحمد از ایده های خلاق دانشجویی

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر یکشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد واحد یاسوج دانشگاه را کانون تحولات جامعه دانست و اظهار کرد: دانشگاه همیشه قلب تپنده پیشرفت جامعه بوده و هر تحول بزرگی در کشور، ریشهاش در دانشگاه دارد زیرا از توسعه علمی و فناوری گرفته تا شکلگیری اندیشههای نو و راهحلهای جدید برای حل مسائل جامعه همه از دانشگاه است.
وی با بیان اینکه دانشجو، چشم بیدار جامعه و رسالت پرسشگری، نقد سازنده و تلاش برای بهبود را بر دوش دارد، خطاب به دانشجویان، تصریح کرد: امروز، ایران ما بیش از هر زمان دیگری به انرژی، خلاقیت و جسارت فکری شما نیاز دارد زیرا آینده اقتصادی و اجتماعی کشور، وابسته به همین تلاشها، نشستها، میزها، کلاسها و پژوهشگاههایی است که در دانشگاه انجام میشود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت نقش دانشگاهها در توسعه استان، بیان کرد: در استانداری بر این باوریم که هر جا مشارکت جوانان و دانشگاه فراهم شده، حرکتها سریعتر و پربارتر بوده است، لذا در مسیر توسعه استان، به نقش دانشگاهها از همکاری در پروژههای علمی و صنعتی گرفته تا بهرهگیری از اتاقهای فکر دانشگاهی برای حل مسائل شهری، محیطزیستی و اجتماعی تکیه کردهایم.
وی تصریح کرد: در این محیط دانشگاهی اعلام میکنم که درب استانداری به روی ایدهها، نقدها و مشارکتهای دانشجویی باز است و ما به جای نگاه فرمی و تشریفاتی، به دنبال ارتباط واقعی، مؤثر و نتیجهمحور با دانشگاه هستیم.
رحمانی با اشاره به دغدغههای دانشجویان، افزود: مسائل صنفی و رفاهی تا نگرانیهای اقتصادی و فرصتهای شغلی همه از دغدغههای دانشجویان است و ما امروز به بهانه روز دانشجو آمدیم همین دغدغهها را بشنویم و خود را موظف به پیگیری آنها میدانیم.
وی با بیان اینکه معتقدیم نیروی انسانی، مهمترین سرمایه هر کشوری است، گفت: در جلسات متعددی که با رؤسای دانشگاهها داشتم همواره بر آموزش همراه با ایجاد فضای فعالیت سیاسی و اجتماعی سالم در دانشگاهها، پژوهشمحوری و تولید علم، ارتباط مستحکم صنعت و دانشگاه تاکیدکردم.
مدیران دانشگاهی از سیاسی کاری بپرهیزند
استاندار کهگیلویه و بویراحمد خطاب به مدیران دانشگاهی گفت: اساتید و مدیران دانشگاهها بایستی فضای سیاسی و اجتماعی را برای دانشجویان فراهم کنند، اما ملاکشان خلاقیت، تخصص و شایستهسالاری باشد و از سیاسیکاری و انتخاب مدیران بر اساس دیدگاههای سیاسی خاص اجتناب شود.
وی در پاسخ به مطالبه رئیس دانشگاه مبنی بر نامگذاری یکی از مکانهای شهر یاسوج به نام شهید طهرانچی و همچنین مشکل ایاب و ذهاب دانشجویان بیان کرد: در مورد درخواست نامگذاری، پیشنهاد را در شورای شهر مربوطه مطرح شد اما در گام اول، بلوار تازهافتتاحشده در نزدیکی پل چهارم را به نام شهدای اقتدار نامگذاری شد که شهید طهرانچی یکی از آنها است.
رحمانی در مورد ایاب و ذهاب دانشگاهها هم گفت: این موضوع پیگیری شده و شهرداری محدودیتهایی مانند جذب راننده پایه یک داشته که در حال پیگیری است، ما همواره در کنار دانشگاه هستیم.
وی یکی از دغدغههای زیستمحیطی استان را حفاظت از رشتهکوه دنا عنوان کرد و افزود: دغدغه سدسازی و حفظ دنا، دغدغه همه مردم است و از همان ساعات اولیه مسئولیتم این مطالبه را در جلسات مختلف، حتی در جلسه معارفه، مطرح کردم و دیدگاه ما همواره همسو با دیدگاه مردم است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: سخنان رئیس جمهور در جلسه تهران به درستی منتشر شد که در همان زمان و همچنین در سفر اخیر به استان، بارها از زبان آقای پزشکیان شنیدم که به هیچوجه چنین موافقتی نداشته و دستوری در این زمینه صادر نکرده است.
