به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیامی با تسلیت درگذشت عالم پارسا، حضرت آیتالله سیدمحمد شاهچراغی، تصریح کرد: این عالم مجاهد و مبارز، از چهرههای اثرگذار نهضت امام خمینی (ره) بود که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با حضور فعال در عرصه تبیین معارف دینی و روشنگری اجتماعی و در سالهای پس از انقلاب با ایفای مسئولیتهای خطیر دینی، عمر پربرکت خود را وقف ترویج معارف اسلامی و پاسداری از آرمانهای انقلاب و خدمت به مردم کرد.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت عالم پارسا، حضرت آیتالله سیدمحمد شاهچراغی، نماینده پیشین ولی فقیه و امام جمعه سمنان و عضو سابق مجلس خبرگان رهبری، موجب تأثر خاطر شد.
این عالم مجاهد و مبارز، از چهرههای اثرگذار نهضت امام خمینی (ره) بود که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با حضور فعال در عرصه تبیین معارف دینی و روشنگری اجتماعی، و در سالهای پس از انقلاب با ایفای مسئولیتهای خطیر دینی، عمر پربرکت خود را وقف ترویج معارف اسلامی و پاسداری از آرمانهای انقلاب و خدمت به مردم کرد. به یقین آثار و ثمرات تلاشهای دینی، فرهنگی و اجتماعی آن مرحوم در خاطر مردم قدرشناس استان سمنان، ماندگار خواهد بود.
اینجانب ضمن تسلیت به حوزههای علمیه، مردم مؤمن استان سمنان، دوستدارانش و بهویژه بیت مکرم آن فقید سعید، از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات و حشر با اولیای الهی را خواستارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران
نظر شما