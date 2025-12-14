به گزارش خبرنگار مهر، گزارشها از وقوع یک حادثه در یکی از مدارس شهر گلستان حکایت دارد که در پی آن، یک دانشآموز بر اثر پرتاب لیوان از سوی معلم دچار شکستگی سر شد و به بیمارستان انتقال یافت.
این حادثه در جریان یک مشاجره کلاسی رخ داده است، یکی از دانشآموزان حاضر در کلاس در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: اختلاف لفظی میان معلم و یک دانشآموز پایه دوازدهم آغازگر ماجرا بوده و در ادامه، معلم در واکنشی تند، لیوانی را به سمت دانشآموز پرتاب کرده که به ناحیه سر او برخورد کرده است.
این دانشآموز پس از انتقال به بیمارستان تحت درمان قرار گرفت و بنا بر اعلام منابع رسمی، حال عمومی او مساعد بوده و از بیمارستان مرخص شده است.
پیگیریهای خبرنگار مهر از اداره آموزشوپرورش ناحیه یک بهارستان نشان میدهد که اصل وقوع حادثه تأیید شده است.
حسین ناظری، رئیس این اداره، در گفتوگو با خبرنگار مهر اعلام کرده که موضوع «در دست بررسی» است و با عامل این حادثه «برخورد قانونی» صورت خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه زمانی از این حادثه با خبر شده که مدرسه تعطیل بوده است، گفت: اولیا دانشآموز مراجعه کردند و صحبتی با آنها شد و قطعاً پیگیری خواهیم کرد و هنوز اطلاعات ما در این خصوص کامل نیست.
نظر شما