خبرگزاری مهر- گروه استانها: مدرسه نخستین محیط رسمی تربیت و رشد اجتماعی کودکان و نوجوانان است؛ جایی که امنیت روانی و احترام متقابل میان دانشآموز و معلم، بنیان یادگیری و پرورش شخصیت را شکل میدهد اما گاهی رخدادهایی میتواند این اعتماد و آرامش را تحتتأثیر قرار دهد و پرسشهایی درباره نحوه تعامل و نظارت در مدارس بهمیان آورد.
در روزهای اخیر انتشار خبری مبنی بر تنبیه بدنی یک دانشآموز ۱۳ ساله در یکی از مدارس شناخته شده و معتبر استان قزوین، واکنشهای گستردهای را در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی بهدنبال داشته است.
این اخبار که فضای عمومی استان را تحت تأثیر قرار داده با واکنشهای ضد و نقیضی روبرو بوده است.
هاشم شمشیریفرد، پدر دانشآموزی که در روزهای اخیر انتشار خبر آسیبدیدگی او بازتاب گستردهای در فضای رسانهای داشته، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این ماجرا حدود یک هفته پیش رخ داده و ما از روز نخست یعنی چهارشنبه هفته گذشته ماجرا را از طریق آموزشوپرورش و مراجع قانونی پیگیری کردیم.
وی افزود: فرزندم بعد از تنبیه، دچار آسیب در ناحیه پرده گوش و شکستگی بینی شده است و از همان روز او را به پزشک قانونی بردیم و مستندات تهیه شد.
پدر دانش آموز آسیب دیده اضافه کرد: متأسفانه مدیر مدرسه بهجای پذیرش اشتباه، منکر اصل ماجرا شده است و طوری رفتار میکند که انگار ما و خانوادهام دچار سوءتفاهم یا توهم شدهایم.
شمشیریفرد تصریح کرد: تکذیب مدیر مدرسه در حالی صورت میگیرد که همکلاسی فرزندم که در لحظه حادثه در اتاق حضور داشته، شهادت داده و ماجرا را تأیید کرده است.
شمشیریفرد ادامه داد: ظاهراً موضوع از یک رفتار شیطنتآمیز دانشآموزان شروع شده و مدیر مدرسه برای تذکر، آنها را به داخل اتاقی برده اما بهجای گفتوگو، برخورد فیزیکی کرده است و همین مسئله باعث بروز آسیب شد.
وی تصریح کرد: ما یک هفته صبر کردیم و سکوت کردیم تا همه مراحل قانونی و اداری طی شود اما پس از گذشت این مدت نه کسی از آموزشوپرورش تماس گرفت و نه دلجویی شد و حتی بعد از پیگیری با تهدیدی همچون شکایت روبرو شدیم.
آموزش و پرورش از رسانهای شدن ماجرا گلایه کرده است
او با اشاره به تماسهایی که پس از رسانهای شدن ماجرا با خانوادهاش گرفته شده، گفت: بعد از انتشار خبر، تنها تماس ادارهکل با همسرم بود و آن هم با گلایه از اینکه چرا موضوع رسانهای شده است.
ما اصلاً خبر را به رسانهها ندادیم بستگان اطلاعرسانی کردند و در این مدت بارها به ادارهکل، حراست، آموزشوپرورش منطقه و دیگر نهادها مراجعه کردیم تا موضوع از مسیر قانونی بررسی شود.
پدر دانشآموز تأکید کرد: همسر من فرهنگی است و سالها در آموزشوپرورش خدمت کرده، خواهرم هم بازنشسته همین مجموعه است و همیشه حرمت معلمان و مدیران را نگه داشتهایم و به خاطر همین احترام، یک هفته سکوت کردیم اما وقتی دیدیم کسی پیگیر دلجویی از بچه نیست و حتی تماسهایی با لحن تند و تهدیدآمیز گرفته میشود، تصمیم گرفتیم سکوت را بشکنیم تا صدایمان شنیده شود.
وی با ابراز نگرانی از وضعیت روحی فرزندش گفت: فرزندم نوجوان است و نگرانم تأثیر روحی این حادثه در آینده به رفتارهای خطرناک منجر شود.
شمشیریفر اضافه کرد: از مسئولان آموزشوپرورش و دستگاه قضائی انتظار دارم با جدیت موضوع را بررسی کنند تا حق بچهام ضایع نشود و دیگر هیچ دانشآموزی قربانی چنین رفتارهایی نشود.
پرونده به هیئت تخلفات اداری ارجاع شده است
حسنعلی اصغری مدیر کل آموزش و پرورش قزوین با اشاره به انتشار خبری مبنی بر تنبیه یکی از دانشآموزان در یکی از مدارس استان اظهار کرد: در روزهای گذشته موضوعی مطرح شد مبنی بر اینکه یکی از دانشآموزان توسط یکی از مدیران مدارس مورد تنبیه قرار گرفته که بلافاصله پس از اطلاع، بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه پس از اطلاع از ماجرا، خانواده دانشآموز دعوت شدند و گفتوگوهایی انجام شد، افزود: معمولاً در چنین شرایطی سطح ناراحتی و عصبانیت خانوادهها بالاست و گاهی به رفتارهایی منجر میشود که قابل پذیرش نیست اما آنچه از نگاه ما بیش از همه مورد نکوهش است، اقدام هر فردی به تنبیه بدنی دانشآموز است.
اصغری ادامه داد: مدیر مدرسه وقوع چنین اتفاقی را انکار کرده، اما بررسیها همچنان ادامه دارد و پرونده همکاری که در آن شائبه خطا وجود دارد، برای رسیدگی دقیق به هیئت تخلفات اداری ارجاع شده است؛ همچنین جلساتی در این زمینه تشکیل شده و احتمال دارد تا پیش از تعیین تکلیف نهایی، از ادامه فعالیت مدیر مربوطه در سمت فعلی جلوگیری شود.
خانوادهها فرزندان را به رفتارهای به هنجار دعوت کنند
مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: از خانوادهها انتظار داریم دانشآموزان خود را به رفتارهای هنجار و قابل قبول اجتماعی دعوت کنند و از رفتارهای غیرقابل پذیرش پرهیز شود چرا که ظاهراً بروز چنین رفتارهایی زمینهساز این حادثه بوده است با این حال هیچ اتفاق یا رفتاری از سوی دانشآموز توجیهکننده تنبیه بدنی نیست و هیچ مدیر، معلم یا مربی حق انجام چنین اقدامی را ندارد.
وی تأکید کرد: قول ما به این خانواده و همه دانشآموزان این است که در اسرع وقت و با جدیت کامل به موضوع رسیدگی میکنیم و در صورت اثبات تخلف، با متخلف به شدیدترین وجه ممکن برخورد خواهد شد.
اصغری در پایان خاطرنشان کرد: برخی رفتارها از جمله هرگونه تنبیه بدنی یا توهین به دانشآموزان در مدارس از خطوط قرمز آموزش و پرورش محسوب میشود و به هیچ عنوان قابل اغماض نیست.
ورود مدعی العموم به ماجرا
اما با گسترده شدن ابعاد ماجرا و ورود پر از احتیاط و حتی مدافعانه آموزش و پرورش استان در این موضوع، عسگری دادستان قزوین نیز صبح چهارشنبه با انتشار خبری از ورود دستگاه قضا و رسیدگی پرونده خبر داد.
این مقام قضایی با تقبیح هرگونه تنبیه بدنی در محیطهای آموزشی، بر عزم قوه قضائیه برای احقاق حقوق دانشآموز آسیبدیده و خانواده محترم وی، تأکید کرد و گفت: در صورت اثبات هرگونه آسیب و جراحت جسمی و روحی به دانشآموز، دادگاه مطابق با مقررات قانونی با عاملان این امر برخورد جدی خواهد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین خاطر نشان کرد: فرهنگیان عزیز به عنوان الگوهای عملی و پرچمداران تربیت نسل آینده ایران عزیز، نقش به سزایی در تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم ایفا میکنند.
وی با بیان اینکه این اتفاق در نظام آموزشی ما پذیرفتنی نیست تأکید کرد: هرگونه تخلف قطعاً و مطابق با قانون مورد رسیدگی جدی قرار خواهد گرفت.
به گزارش مهر به نظر میرسد برخورد قاطع با این موضوع و علاوه بر آن شفاف سازی ماجرا میتواند از بروز چنین مسائلی در آینده در سطح استان پیشگیری کند.
از سویی آموزش سعه صدر و برخورد قانونمدارانه به مسئولین مدارس و همچنین رفتار منطقی دانش آموزان میتواند از بروز چنین مسائل و حوادثی پیشگیری کند.
نظر شما