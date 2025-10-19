  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۵

صمیمی: دانش آموزان مصدوم سانحه تصادف در ارومیه از بیمارستان مرخص شدند

ارومیه- مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: ۱۰ دانش آموز مصدوم سانحه تصادف در ارومیه به صورت سرپایی مداوا و از بیمارستان مرخص شدند.

علی اکبر صمیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ظهر امروز در پی وقوع سانحه تصادف توسط سرویس مدارس یک مدرسه دخترانه ۱۰ دانش آموز این مدرسه دچاز مصدومیت شدند.

وی ادامه داد: این دانش آموزان پس از انتقال توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند وچون مصدومیت آنها جریی بود به صورت سرپایی مداوا و از بیمارستان مرخص شدند.

عصر یکشنبه در پی وقوع حادثه تصادف برای یکی از سرویس‌های مدارس دخترانه، مدیرکل آموزش وپرورش استان به همراه مشاور وزیر آموزش وپرورش با حضور مستقیم در بیمارستان امام خمینی بصورت میدانی از نزدیک در جریان روند کار قرار گرفت.

گفتنی است در حادثه تصادف یک دستگاه سواری با سرویس یکی از مدارس ناحیه یک ارومیه، ده دانش آموز دچار حادثه شده که پس از اعزام به اورژانس بیمارستان امام خمینی ارومیه به صورت سرپایی مداواو مرخص شدند.

    • شهروند IR ۱۷:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
      0 0
      پاسخ
      مثل همیشه زود عیادت و مصاحبه حال همه خوبه و ماجرا تمام شد
    • ارومیه ای IR ۱۸:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
      0 0
      پاسخ
      سال پیش هم یک سرویس مدرسه در ارومیه آتش گرفت یک دانش آموز دختر فوت کرد کاری کردند

