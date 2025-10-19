صمیمی: دانش آموزان مصدوم سانحه تصادف در ارومیه از بیمارستان مرخص شدند

علی اکبر صمیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ظهر امروز در پی وقوع سانحه تصادف توسط سرویس مدارس یک مدرسه دخترانه ۱۰ دانش آموز این مدرسه دچاز مصدومیت شدند.

وی ادامه داد: این دانش آموزان پس از انتقال توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند وچون مصدومیت آنها جریی بود به صورت سرپایی مداوا و از بیمارستان مرخص شدند.

عصر یکشنبه در پی وقوع حادثه تصادف برای یکی از سرویس‌های مدارس دخترانه، مدیرکل آموزش وپرورش استان به همراه مشاور وزیر آموزش وپرورش با حضور مستقیم در بیمارستان امام خمینی بصورت میدانی از نزدیک در جریان روند کار قرار گرفت.

گفتنی است در حادثه تصادف یک دستگاه سواری با سرویس یکی از مدارس ناحیه یک ارومیه، ده دانش آموز دچار حادثه شده که پس از اعزام به اورژانس بیمارستان امام خمینی ارومیه به صورت سرپایی مداواو مرخص شدند.