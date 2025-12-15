امضای توافق لغو روادید میان چین و عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عکاظ، وانگ یی وزیر خارجه چین روز گذشته با هدف تقویت روابط دوجانبه و همکاری‌های مشترک بنا به دعوت فیصل بن فرحان همتای سعودی خود به ریاض سفر کرد.

در جریان این دیدار دو طرف توافق لغو روادید متقابل را برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی، خدماتی و ویژه امضا کردند.

آنها همچنین در خصوص روابط راهبردی میان چین و عربستان رایزنی کردند و نسبت به سطح این روابط ابراز رضایت کردند.

طرف سعودی بر سیاست کشورش در خصوص چین یکپارچه و متحد تاکید و تصریح کرد که تایوان بخش جدایی ناپذیر اراضی این کشور است.

لازم به ذکر است نزدیکی عربستان و چین یکی از مهم‌ترین تحولات ژئوپلیتیکی دوران معاصر است؛ تحولی که نه‌تنها روابط دو کشور را وارد مرحله‌ای جدید کرده، بلکه بر معادلات قدرت جهانی نیز اثر گذاشته است.

همکاری عربستان و چین تهدیدهای ژئوپلیتیکی و امنیتی جدی برای ایالات متحده ایجاد کرده است. آمریکا از دهه ۱۹۴۰ عربستان را یکی از ستون‌های نظم امنیتی خود در خاورمیانه می‌دانست و اتحاد ریاض – واشنگتن یکی از ابزارهای اصلی نفوذ آمریکا در منطقه بود. اما نزدیک شدن عربستان به چین این موقعیت را به چالش کشیده است. پیوستن عربستان به پروژه‌های کمربند و جاده، ایجاد کریدورهای حمل‌ونقل مشترک و قرار گرفتن ریاض در نقش یک گره انرژی میان آسیا، آفریقا و اروپا، به چین اجازه می‌دهد نفوذ خود را از شرق آسیا به قلب خاورمیانه گسترش دهد و شبکه‌ای از وابستگی‌های اقتصادی ایجاد کند که به‌طور مستقیم توازن قدرت منطقه را تغییر می‌دهد.

از منظر تسلیحاتی نیز همکاری چین و عربستان چالش مهمی برای واشنگتن است. عربستان سال‌ها بزرگ‌ترین خریدار سلاح‌های آمریکایی بوده، اما اکنون بخش قابل‌توجهی از نیازهای نظامی خود را از چین تأمین می‌کند.