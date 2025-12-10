به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اسلام‌آباد پست در گزارشی با اشاره به تنش‌های دنباله دار میان پاکستان و طالبان افغانستان علیرغم چندین دور مذاکرات به میزبانی کشورهای غیر همسایه طرفین درگیر نوشت: جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای تقویت ثبات منطقه‌ای و کمک به حل تنش‌های فعلی میان دو همسایه خود هفته آینده میزبان نشست مهمی در تهران با حضور هیات‌هایی از کشورهای همسایه خواهد بود.

در ادامه این گزارش آمده است: مقامات عالیرتبه ایرانی در هفته‌های اخیر به طور فعال با هر دو طرف درگیر تعامل داشته‌اند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با همتایان پاکستانی و افغانستانی خود صحبت کرده و آمادگی تهران را برای کاهش تنش‌ها پیشنهاد کرده است.

اسلام‌آباد پست در ادامه به نقل از منابع دیپلماتیک نوشت: این نشست مهم احتمالاً در تاریخ ۱۶ و یا ۱۷ دسامبر (۲۵ یا ۲۶ آذر) در تهران برگزار خواهد شد. این نشست پس از دوره‌های قبلی مذاکرات در دوحه، استانبول و جده برگزار می‌شود که هیچکدام نتوانستند به موفقیتی دست یابند.

به نوشته این رسانه پاکستانی آنچه که نشست آتی تهران را قابل توجه می‌کند، مشارکت مورد انتظار چین و روسیه است، نشانه‌ای از اینکه قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای تشدید تنش بین پاکستان و طالبان افغانستان را تهدیدی برای بی ثباتی گسترده‌تر می‌دانند.

در ادامه این گزارش آمده است: اسلام‌آباد به طور علنی از این پیشنهاد استقبال کرده است. طاهر حسین اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که اسلام‌آباد از نقش میانجی گرانه ایران استقبال می‌کند.

وی تاکید کرد: ایران کشوری برادر و دوست است و پاکستان نیز همواره طرفدار راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز از طریق گفت وگو و دیپلماسی است.

اسلام‌آباد پست افزود: جدیت ایران در پیگیری تنش‌ها میان دو همسایه خود پس از سفر اخیر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به اسلام آباد دوباره مشاهده شد که در این سفر، فضای امنیتی منطقه‌ای و تحولات پاکستان و افغانستان محور اصلی مذاکرات بود.

بنا بر این گزارش، کارشناسان معتقد هستند که جمهوری اسلامی ایران به عنوان همسایه پاکستان و افغانستان در مقایسه با میانجی گران قبلی مانند ترکیه، قطر یا عربستان سعودی در موقعیت بهتری برای ایفای نقش تأثیرگذارتر قرار دارد.

این روزنامه پاکستانی در ادامه این گزارش افزود: حضور احتمالی روسیه و چین که هر دو به طور فزاینده‌ای نگران سرایت تنش‌ها به آن سوی مرزها هستند، انتظارات را مبنی بر اینکه نشست تهران ممکن است تلاش جدی‌تری برای کاهش تنش‌ها ارائه دهد، بیشتر می‌کند.