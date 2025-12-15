تاج: حجازی را الگوی خودم می دانم؛هنوز رفتنش را باور ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی تاج در سالگرد گرامی‌داشت یاد و خاطره مرحوم ناصر حجازی، دروازه‌بان افسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران در زادروز تولدش، اظهار داشت: با ناصر حجازی خاطرات خیلی خوبی دارم، در اواخر دهه ۶۰ و ۷۰، من مدیرعامل باشگاه سیمان سپاهان بودم که ناصر خان را به اصفهان آوردیم. ایشان مربی‌گری را در آن تیم ادامه داد و خیلی خوب پیش رفتیم.

وی در ادامه بیان داشت: دوستی صمیمانه و مثال‌زدنی با مرحوم حجازی داشتم و در روزهای منتهی به فوت این شخصیت بزرگ و دوست‌داشتنی، جزو آخرین نفراتی بودم که بر بالینش قرار گرفتم. یاد و خاطره او برای من همیشه زنده است و ناصر حجازی را الگوی خودم می‌دانم و همیشه سعی کرده‌ام بتوانم مانند او باشم.

رئیس فدراسیون فوتبال در پایان گفت: اگر از من درباره آقای حجازی بپرسند، یک جمله از او هست که همیشه می‌گفتند: «من هیچ‌وقت از عقیده‌ام نمی‌دزدم تا به نانم اضافه کنم.» تا زمانی که آقای حجازی زنده بودند، من نیز یکی از ارادتمندان به ایشان بودم. تا روزهای آخر و حتی تا روز آخر با او در ارتباط بودم و در دوره همکاری با حجازی در سپاهان، وی سنگ بنای جوان‌گرایی را در این باشگاه گذاشت. هنوز هم رفتن او را باور نداریم و مطمئناً حجازی تا همیشه زنده است.