سپاهان چگونه از قعر به صدر رسید/ نویدکیا و روزهای طلایی در نصف جهان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر را با هدایت محرم نویدکیا آغاز کرد؛ فصلی که در هفته‌های ابتدایی آن، انتظارات هواداران زردپوشان برآورده نشد و نتایج ضعیف، تردیدهایی را نسبت به آینده این تیم به وجود آورد. با این حال سپاهان رفته‌رفته از شرایط بحرانی فاصله گرفت و حالا به یکی از مدعیان جدی قهرمانی در فصل بیست و پنجم لیگ برتر تبدیل شده است.

سپاهان پیش از آغاز فصل، یکی از شلوغ‌ترین پنجره‌های نقل و انتقالاتی سال‌های اخیر خود را تجربه کرد و با جذب بازیکنان پرتعدادی تلاش داشت ترکیبی قدرتمند را روانه مسابقات کند. نفراتی چون آرش رضامند، احسان حاج‌صفی، امید نورافکن، سید حسین حسینی، ایوان سانچز، انزو کریولی، ریکاردو آلوز، محمدرضا اخباری، محمدمهدی لطفی، علی‌اصغر اعرابی، محمد عسکری، عارف حاجی‌عیدی، مجید علیاری، گئورگی گولسیانی و امیرمهدی مقصودی از جمله بازیکنانی بودند که در نقل‌وانتقالات پیش‌فصل به جمع سپاهانی‌ها اضافه شدند. در کنار این تغییرات، تعداد قابل توجهی از نفرات فصل گذشته نیز از این تیم جدا شدند تا سپاهان با چهره‌ای تقریباً جدید وارد رقابت‌ها شود.

زردپوشان اصفهانی فصل را با یک ناکامی بزرگ آغاز کردند؛ شکست مقابل الدحیل قطر در مرحله پلی‌آف لیگ نخبگان آسیا باعث شد سپاهان از صعود به مرحله گروهی این رقابت‌ها بازبماند. پس از آن، سپاهان لیگ برتر را با تساوی مقابل ملوان شروع کرد و در هفته دوم نیز برابر پرسپولیس متحمل شکست شد تا شروع ناامیدکننده این تیم ادامه‌دار باشد.

تساوی مقابل گل‌گهر سیرجان و شکست برابر الحسین اردن در نخستین دیدار مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، پازل ناکامی‌های سپاهان در ابتدای فصل را کامل کرد. شاگردان نویدکیا پس از این شکست آسیایی، در لیگ برتر به مصاف تراکتور رفتند اما این دیدار نیز با شکست سپاهان به پایان رسید تا فشارها روی کادرفنی افزایش پیدا کند.

با این حال پیروزی یک بر صفر مقابل خیبر خرم‌آباد نقطه عطفی در مسیر سپاهان شد و استارت روند رو به رشد این تیم را زد. در ادامه، سپاهان در دیدار دربی اصفهان برابر ذوب‌آهن، برخلاف سال‌های گذشته نتوانست حریف سنتی خود را شکست دهد و به تساوی رضایت داد، اما این نتیجه مانع از ادامه روند مثبت زردها نشد.

پیروزی مقابل استقلال خوزستان، آخال ترکمنستان، پیکان و شمس‌آذر باعث شد سپاهان به چهار برد متوالی دست پیدا کند و از بحران ابتدای فصل فاصله بگیرد. هرچند در دیدار برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، سپاهان در شرایطی که اکثر هواداران انتظار پیروزی مقابل آخال را داشتند، غافلگیر شد و به تساوی ۲ بر ۲ رضایت داد.

سپاهانی‌ها در ادامه رقابت‌ها، در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی موفق شدند مس کرمان را شکست دهند و پس از آن در لیگ قهرمانان آسیا ۲ نیز با برتری ۲ بر صفر مقابل الحسین اردن در خانه، توانایی‌های خود را به نمایش گذاشتند.

پیروزی‌های متوالی مقابل مس رفسنجان، فجرسپاسی، آلومینیوم اراک و فولاد خوزستان، سپاهان را به صدر جدول لیگ برتر رساند. زردپوشان در این چهار دیدار، هفت گل به ثمر رساندند و بدون دریافت حتی یک گل، نشان دادند که به ثبات تاکتیکی و انسجام دفاعی قابل توجهی رسیده‌اند.

محرم نویدکیا در کنار هادی عقیلی، گابریل پین و رسول نویدکیا، چهار ضلع اصلی کادرفنی سپاهان را تشکیل می‌دهند؛ مجموعه‌ای که با تأکید بر نظم و انضباط تیمی، بهبود ساختار دفاعی و استفاده از آرایش‌های متناسب با توان بازیکنان، سپاهان را از تیمی متزلزل در هفته‌های ابتدایی، به یکی از مدعیان اصلی قهرمانی لیگ برتر تبدیل کرده است. حالا سپاهان نه‌تنها در جدول رده‌بندی، بلکه از نظر فنی و ذهنی نیز به تیمی قابل اتکا تبدیل شده و هواداران این تیم امیدوارند روند رو به رشد زردها تا پایان فصل ادامه‌دار باشد.

سپاهان اکنون با یک بازی کمتر از پرسپولیس در جدول رده بندی ۲۷ امتیازی است و باید دید شاگردان نویدکیا در دو دیدار باقی مانده تا پایان نیم فصل چه نتایجی را کسب خواهند کرد.