  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۶

رئیس فدراسیون در مراسم بهترین‌های فیفا ۲۰۲۵ شرکت کرد

رئیس فدراسیون در مراسم بهترین‌های فیفا ۲۰۲۵ شرکت کرد

رئیس فدراسیون فوتبال با حضور در جلسات کمیته اجرایی فیفا به میزبانی دوحه قطر به عنوان یکی از مدعوین در مراسم بهترین های دنیا در سال ۲۰۲۵ نیز شرکت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی تاج رئیس فدراسیون به منظور شرکت در جلسه عمومی کمیته‌های فیفا و همچنین جلسه کمیته مسابقات فیفا، به کشور قطر سفر کرده است.

جیانی اینفانتینو رئیس فیفا، از این جلسه به عنوان نقطه عطف یاد کرد و گفت: جلسه کمیته‌های فیفا یک رویداد مهم است و آغاز عصر جدیدی برای فیفا به شمار می‌رود، جایی که تعهد خود را برای توسعه جهانی فوتبال از طریق تجربیات و یادگیری‌های مشترک تقویت می‌کنیم. ما مشتاق هستیم تا نیروها را متحد و دانش خود را مبادله کنیم تا فیفا قوی‌تری بسازیم و به فوتبال در سراسر جهان کمک کنیم تا در زمینه فرصت‌ها، ساختار و سرمایه‌گذاری‌ها قوی‌تر شود.

کد خبر 6692485

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها