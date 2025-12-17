به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی تاج رئیس فدراسیون به منظور شرکت در جلسه عمومی کمیتههای فیفا و همچنین جلسه کمیته مسابقات فیفا، به کشور قطر سفر کرده است.
جیانی اینفانتینو رئیس فیفا، از این جلسه به عنوان نقطه عطف یاد کرد و گفت: جلسه کمیتههای فیفا یک رویداد مهم است و آغاز عصر جدیدی برای فیفا به شمار میرود، جایی که تعهد خود را برای توسعه جهانی فوتبال از طریق تجربیات و یادگیریهای مشترک تقویت میکنیم. ما مشتاق هستیم تا نیروها را متحد و دانش خود را مبادله کنیم تا فیفا قویتری بسازیم و به فوتبال در سراسر جهان کمک کنیم تا در زمینه فرصتها، ساختار و سرمایهگذاریها قویتر شود.
نظر شما