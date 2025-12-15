افزایش پوشش بیمه تکمیلی بازنشستگان بدون رشد چشمگیر سهم پرداختی

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ بیمه تکمیلی و همسان‌سازی حقوق، دو مطالبه اصلی و مزمن بازنشستگان در سال‌های اخیر بوده که همواره با چالش‌های اجرایی و تأمین منابع همراه بوده است. دولت چهاردهم اکنون با رویکردی اصلاح‌محور در پی بازتعریف این سیاست‌ها و پاسخ به مطالبات انباشته بازنشستگان است.

علاءالدین ازوجی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین اقدامات در حوزه رفاهی و معیشتی بازنشستگان، به‌ویژه بیمه تکمیلی درمان و همسان‌سازی حقوق، جزئیات برنامه‌ها و اصلاحات انجام‌شده را تشریح کرد.

ازوجی با اشاره به اهمیت حوزه رفاهی بازنشستگان گفت: در کنار اصلاح سیاست اقتصادی در صندوق بازنشستگی، موضوع حساس و مهم دیگر حوزه رفاهی بازنشستگان است. در این میان، بیمه تکمیلی همواره یکی از چالش‌های مهم بازنشستگان بوده است. تداوم خدمات بیمه تکمیلی یکی از مهم‌ترین اقدامات ما در حوزه رفاه برای بازنشستگان است، چراکه بازنشستگان و خانواده‌های آنان به صورت روزانه با موضوع درمان و سلامت سر و کار دارند.

وی افزود: با توجه به مدیریت کلان سلامت در کشور و مشکلات موجود در حوزه‌های مختلف، حل این دغدغه همواره یک چالش برای مدیران صندوق بازنشستگی کشوری بوده است؛ به‌ویژه اینکه با وجود ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و الزام دستگاه‌های اجرایی به ارائه خدمات بیمه تکمیلی به بازنشستگان همانند شاغلان، این ماده قانونی به‌جز در چند دستگاه، در بسیاری از سازمان‌ها و وزارتخانه‌های اصلی اجرایی نشده است.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: بر همین اساس، صندوق بازنشستگی از سال‌ها قبل به جهت وظیفه اجتماعی و با تأمین منابع از محل سودآوری شرکت‌ها و بدون دریافت اعتبار از دولت وارد این موضوع شد. امسال نیز تلاش شده است با وجود بدهی سنگین به شرکت بیمه‌گر قبلی، این بدهی به‌صورت دوره‌ای و مستمر پرداخت شود و هزینه‌های بازنشستگان که بیش از یک سال مسکوت مانده بود، به‌صورت فعال پرداخت شود.

ازوجی با بیان اینکه در سال جاری بیش از ۲۰ همت از محل سودآوری شرکت‌ها به بخش بیمه تکمیلی اختصاص یافته است، تصریح کرد: این منابع باید به‌صورت مرحله‌ای از حوزه اقتصادی تأمین و به بخش بیمه تزریق شود. به بیان دیگر، اعتبار ۲۰ همت هم‌اکنون در اختیار صندوق نیست و باید بر اساس سود شرکت‌ها دریافت و به شرکت بیمه پرداخت شود؛ هرچند این مبلغ کفایت لازم را ندارد و به دنبال تأمین منابع دیگری نیز هستیم.

وی خاطرنشان کرد: در قرارداد امسال با شرکت بیمه طرف قرارداد، تلاش شده است شفاف‌سازی هزینه‌ها از طریق بارگذاری الکترونیکی اسناد در نرم‌افزار شرکت بیمه انجام شود که این اقدام می‌تواند به کاهش مراجعات حضوری بازنشستگان کمک کند. همچنین توسعه خدمات و افزایش سقف تعهدات بدون افزایش چشمگیر سهم پرداختی بازنشستگان نسبت به تعهدات و هزینه‌ها عملیاتی شده است.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: در خصوص بدهی‌های معوق شرکت بیمه طرف قرارداد سال گذشته نیز تعیین‌تکلیف انجام شده و در همین سال ۴ همت به این شرکت پرداخت شده است. علاوه بر این، قرارداد با سازمان بیمه سلامت و وزارت بهداشت برای ارائه خدمات ویژه به بازنشستگان این صندوق در بیمارستان‌های دولتی در حال اجرایی شدن است که خود تحولی مهم در ارائه خدمات درمانی خواهد بود.

ازوجی با اشاره به برنامه‌های آموزشی و پیشگیرانه گفت: برنامه امسال و سال آینده ما در این حوزه، علاوه بر برپایی کلاس‌های آموزشی سلامت‌محور در تمامی خانه‌های امید بازنشستگان در استان‌هاست. این اقدام می‌تواند تحولی بزرگ ایجاد کند؛ چراکه هم هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و هم کیفیت خدمات را افزایش می‌بخشد. ما معتقدیم سبک زندگی بازنشستگان، به‌ویژه سالمندان عزیز، از نظر استراحت، تغذیه، ورزش و تفریحات با سایر سنین جامعه متفاوت است.

وی تأکید کرد: در حوزه رفاهی، به‌ویژه بیمه تکمیلی درمان که همواره نقطه اصطکاک جدی با بازنشستگان بوده، دولت چهاردهم با رویکردی تجربه‌محور و مبتنی بر بازخورد مستقیم تلاش کرده ساختار این خدمات را متحول کند. مهم‌ترین تغییر، حرکت از مدل صرفاً خرید خدمات به سمت مدل مدیریت ریسک یکپارچه بوده است؛ تغییری که با هدف افزایش نسبت پرداخت خسارت واقعی به نفع بیمه‌شده و کاهش هزینه‌های بروکراتیک انجام شده است.

ازوجی افزود: به‌طور مشخص، قراردادهای بیمه تکمیلی با بازنگری جدی در سطح پوشش‌های پاراکلینیکی و فرانشیزها منعقد شده‌اند تا بار مالی کمتری بر دوش بازنشستگان باشد و دسترسی به خدمات تشخیصی و درمانی تخصصی تسهیل شود. همچنین با استفاده از داده‌های ادغام‌شده و توانمندی‌های جدید اکچوئری، تلاش شده با بهینه‌سازی شبکه درمانی طرف قرارداد و اعمال نظارت دقیق‌تر بر صدور مجوزهای بستری، از اتلاف منابع جلوگیری و کیفیت و سرعت دریافت خدمات درمانی به‌طور ملموس ارتقا یابد.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پرداخت و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، نرخ تورم، نبود امکان ایجاد درآمد پایدار پس از بازنشستگی و همچنین هزینه‌های بالای درمان و معیشت، حقوق بازنشستگان همواره یکی از دغدغه‌های اصلی بوده است. به همین دلیل در دولت گذشته با همکاری مجلس، قانون ۴۰-۳۰-۳۰ اجرایی شد که بخش مهمی از آن در دولت چهاردهم محقق شده است.

وی افزود: جا دارد از دولت محترم، نمایندگان گرامی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور بابت اجرای این سیاست قدردانی کنیم. به نظر می‌رسد همسان‌سازی حقوق باید از سیاست‌های مقطعی خارج شده و به یک مکانیزم پایدار تبدیل شود.

ازوجی با اشاره به اصلاحات انجام‌شده در صندوق تصریح کرد: در راستای اختیارات صندوق، سه اصلاح کلیدی انجام داده‌ایم؛ نخست ساماندهی احکام و خطاهای ساختاری سنوات گذشته، دوم عادلانه‌سازی بر اساس سوابق، گروه‌های شغلی و سایر عوامل مؤثر در تعیین حقوق بازنشستگان. این اقدامات موجب شد در اجرای مرحله دوم همسان‌سازی، بخشی از بازنشستگان از جمله معلمان بازنشسته بهبود حقوق محسوسی را تجربه کنند.

وی ادامه داد: همین رویه برای سایر گروه‌های شغلی نیز در پیش گرفته شده تا در صورت اصلاح دستورالعمل‌های ابلاغی، صندوق بتواند نسبت به ترمیم احکام و حقوق بازنشستگان اقدام کند. امیدواریم با تدبیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیدگاه رئیس‌جمهور محترم، در بودجه‌ریزی سال جاری و اجرای فاز سوم همسان‌سازی، شرایط بهتری برای بازنشستگان تحت پوشش فراهم شود.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در پایان درباره مطالبات بازنشستگان کارکنان فولاد نیز گفت: در این خصوص در حال بررسی زیرساخت‌های قانونی و مالی برای تأمین مطالبات بازنشستگان در چارچوب قانون هستیم. در این مسیر، کمک‌های مجلس شورای اسلامی به‌ویژه در زمان تصویب بودجه می‌تواند بسیار مؤثر باشد و در همین راستا جلسات متعددی در کمیسیون اجتماعی و با برخی نمایندگان محترم مجلس برگزار شده است.