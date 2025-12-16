بهگزارش خبرنگار مهر، احمد راستینه شامگاه دوشنبه در آئین تکریم و تجلیل از بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم در دستور کار قرار داد و هفته گذشته در قانون الحاق ۳ مصوب شد، اختصاص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده بهصورت مستمر جهت همسانسازی حقوق بازنشستگان است.
وی تصریح کرد: این بدان معنا است که منابع پایدار برای همسانسازی ایجاد شده است.
نماینده مردم شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازنشستگان مشکلات بسیاری دارند و تلاش ما در مجلس بهبود وضعیت معیشت این افراد است ادامه داد: از همینرو در قدم اول یکی از مأموریتهای مجلس این است که تلاش کند نسبت به متناسبسازی حقوق بازنشستگان با نیروهای مشغول به خدمت تناسب ایجاد کند.
راستینه افزود: تلاش میکنیم در سال ۱۴۰۵ نسبت به اصلاح این رویه قدمهای مؤثری برداریم.
