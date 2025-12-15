به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی قاضی عسگر، پیش از ظهر دوشنبه، در مراسم تجلیل از مادران دارای فرزند معلول که در مجموعه فرهنگی ورزشی قمر بنی‌هاشم (ع) شهرری و به همت شهرداری منطقه ۲۰ و بهزیستی ری برگزار شد، جایگاه معنوی این خانواده‌ها را ستود و گفت: بهشتی است که خداوند به این عزیزان عطا می‌کند و در قیامت بشارت می‌دهد که از ایشان راضی است.

وی با بیان روایتی از پیامبر اکرم (ص) افزود: کسی که نابینایی را تنها چهل قدم همراهی کند، خداوند همه گناهان گذشته او را می‌بخشد.

تولیت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) تأکید کرد: کسانی که نابینایان را مسخره یا عمداً گمراه کنند، مورد لعنت خداوند قرار گرفته‌اند، این نشان‌دهنده حمایت ویژه الهی از افراد دارای معلولیت است.

قاضی عسگر خطاب به مادران دارای فرزند معلول گفت: سختی‌های شما بی پاداش نمی‌ماند، شما در حال احیای یک انسان هستید و به او باور می‌دهید که هیچ کمبودی ندارد، باید به کار بزرگ خود افتخار کنید.

وی ادامه داد: فردا که به زیارت حرم رضوی مشرف شوم، به نیابت از همه شما دعا خواهم کرد و امیدوارم فرزندان شما که زمینه شفا دارند، شفا یابند و دیگران نیز با کمک خانواده و جامعه بتوانند استعدادهای خود را شکوفا کنند.

تولیت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در پایان خاطرنشان کرد: جامعه باید بستر رشد و اشتغال افراد دارای معلولیت را فراهم کند تا احساس تنهایی نکنند و بدانند همه مردم حامی آنان هستند.