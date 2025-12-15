خادم: احترام به حقوق مادران دارای فرزند معلول شرط پیشرفت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، داود خادم پیش از ظهر دوشنبه در مراسمی که به منظور تجلیل از مادران دارای فرزند معلول برگزار شد، با اشاره به سختیهای چندبرابری این مادران اظهار داشت: این مادران عزیز با وجود تمام مشکلات، در مسیر تعلیم و تربیت فرزندان خود گامهای بلندی برداشتهاند و امروز شاهد موفقیتهای چشمگیر فرزندان آنان در حوزههای علمی، ورزشی و حتی رقابتهای ملی و پارالمپیک هستیم.
وی نقش مادر را در خانواده محوری و بنیادین خواند و گفت: هیچ جامعهای در مسیر پیشرفت قرار نمیگیرد، مگر اینکه حقوق مادر و زن را به رسمیت بشناسد. این موضوع در همه ادیان، بهویژه دین اسلام که کاملترین دین است، مورد تأکید قرار گرفته است.
پیگیری گسترش دامنه معافیت سربازی
مدیر بهزیستی ری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع معافیت سربازی پرداخت و از پیگیری برای گسترش شمول این قانون خبر داد.
او گفت: پیش از این، تنها خانوادههای دارای فرزند معلول با درجه شدید و خیلی شدید میتوانستند از معافیت سربازی برای یکی از فرزندان استفاده کنند. در حال پیگیری هستیم تا با همکاری ریاست سازمان و اداره کل استان تهران، این محدودیت برداشته شود و هر خانوادهای که فرزند معلول دارد، صرفنظر از برخی ممنوعیتهای فعلی، بتواند از این امکان بهرهمند شود.
آقای خادم با اشاره به تجلیل از ۴۳۵ مادر در این مراسم، تصریح کرد: حدود ۱۶ هزار فرد دارای معلولیت در شهرستان ری تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند.
وی افزود: خدمات فعلی کافی نیست. لازم است تمام دستگاههای دولتی و سایر نهادهای مرتبط، در کنار بهزیستی قرار گیرند تا بتوانیم خدمات جامعتر و مطلوبتری به جامعه هدف ارائه دهیم.
