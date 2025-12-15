  1. جامعه
کشف بسته حاوی پول و ارز در مترو تهران

فرمانده یگان انتظامی مترو از کشف یک بسته بدون صاحب حاوی چک‌پول، وجه نقد، ارز خارجی و مدارک هویتی در یکی از ایستگاه‌های مترو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس کرمی‌راد، فرمانده یگان انتظامی مترو اعلام کرد: در حین گشت‌زنی روزانه، بسته‌ای را در یکی از ایستگاه‌ها مشاهده کردند که بدون صاحب رها شده بود. با توجه به حساسیت موضوع، بسته بلافاصله مورد بررسی قرار گرفت.

وی عنوان کرد: پس از بازگشایی و بررسی اولیه، مشخص شد بسته یادشده حاوی مقدار قابل توجهی چک‌پول، وجه نقد، ارز خارجی و مدارک هویتی است. موضوع فوراً در دستور کار مأموران قرار گرفت و با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند پلیس، هویت مالک بسته در مدت کوتاهی شناسایی شد.

فرمانده یگان انتظامی مترو تصریح کرد: پس از طی مراحل قانونی، تمام اقلام مکشوفه بدون هرگونه کسری به صاحب آن تحویل شد.

سرهنگ کرمی‌راد با قدردانی از هوشیاری مأموران، خاطرنشان کرد: از شهروندان تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه بسته بدون صاحب یا موارد مشکوک در ایستگاه‌ها، موضوع را سریعاً به مأموران پلیس مترو اطلاع دهند تا از بروز هرگونه مشکل احتمالی جلوگیری شود.

