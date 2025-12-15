پلیس: ۶۷۵ اوباش و حاملان سلاح سرد در غرب تهران زمینگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا علیزاده ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری ۶۷۵ نفر اوباش و حاملان سلاح سرد طی اجرای ششمین مرحله طرح برخورد با اراذل در غرب استان تهران خبر داد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اعلام این خبر گفت: ششمین مرحله طرح برخورد با اراذل و اوباش از ۱۸ آذر ماه به مدت سه روز در شهرستان‌های تابعه غرب استان تهران اجرا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح و با هماهنگی مرجع قضائی، تعداد ۶۷۵ نفر از حاملان سلاح سرد و اوباش دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه ۶۵۴ تیغه سلاح سرد کشف شده است، اظهار داشت: در این مرحله طرح، ۲۰۳ دستگاه خودرو و ۷۴ موتورسیکلت متخلف و دارای پلاک مخدوش توقیف شد و همچنین ۱۵ خودرو و ۴ موتورسیکلت سرقتی نیز توسط مأموران انتظامی کشف شد.

علیزاده تأکید کرد: اجرای این طرح با هدف افزایش امنیت اجتماعی و برخورد با اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد انجام شد.