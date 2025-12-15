  1. استانها
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۲

پلیس: ۶۷۵ اوباش و حاملان سلاح سرد در غرب تهران زمینگیر شدند

شهریار- فرمانده انتظامی غرب استان تهران از دستگیری ۶۷۵ نفر اوباش و حاملان سلاح سرد طی اجرای ششمین مرحله طرح برخورد با اراذل در غرب استان تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا علیزاده ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری ۶۷۵ نفر اوباش و حاملان سلاح سرد طی اجرای ششمین مرحله طرح برخورد با اراذل در غرب استان تهران خبر داد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اعلام این خبر گفت: ششمین مرحله طرح برخورد با اراذل و اوباش از ۱۸ آذر ماه به مدت سه روز در شهرستان‌های تابعه غرب استان تهران اجرا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح و با هماهنگی مرجع قضائی، تعداد ۶۷۵ نفر از حاملان سلاح سرد و اوباش دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه ۶۵۴ تیغه سلاح سرد کشف شده است، اظهار داشت: در این مرحله طرح، ۲۰۳ دستگاه خودرو و ۷۴ موتورسیکلت متخلف و دارای پلاک مخدوش توقیف شد و همچنین ۱۵ خودرو و ۴ موتورسیکلت سرقتی نیز توسط مأموران انتظامی کشف شد.

علیزاده تأکید کرد: اجرای این طرح با هدف افزایش امنیت اجتماعی و برخورد با اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد انجام شد.

    • حسن FR ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      واقعا نمی دونم این اوباش چی تو سرشون می گذره که انقدر ناامنن برای مردم خداقوت به پلیس

