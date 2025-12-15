کشف ۶ تن چوب قاچاق در کنگاور به ارزش یک میلیارد ریال

به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان مرادی با اعلام این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی کنگاور در جریان گشتزنی و کنترل محورهای ارتباطی شهرستان، به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسیهای انجامشده از این خودرو، مقدار ۶ تن چوب قاچاق کشف شد که بنا بر برآورد کارشناسان، ارزش این محموله حدود یک میلیارد ریال است.
فرمانده انتظامی کنگاور با اشاره به برخورد قانونی با متخلفان تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم به مراجع قضائی معرفی شد.
مرادی در پایان تأکید کرد: پلیس با جدیت با پدیده قاچاق، بهویژه قاچاق منابع طبیعی، برخورد میکند و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را به پلیس اطلاع دهند.
