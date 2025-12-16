به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، انگلیس امیدوار است قوانین مذکور قطعیتی در صنعت رمز ارز ایجاد و کاربران مشکوک و نامعتبر را دور کنند.

قانون جدید که دولت لایحه آن را امروز به پارلمان ارائه می‌کند، قوانین مالی فعلی را به شرکت‌های فعال در صنعت رمزارز گسترش می‌دهد. به این ترتیب رویکرد انگلیس در این زمینه با آمریکا همسو می‌شود نه اتحادیه اروپا که قوانینی برای صنعت رمزارز دارد.

پیش نویس لایحه مذکور فقط تغییرات اندکی با قوانینی دارد که اوایل سال جاری میلادی منتشر شد.

از زمانیکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به قدرت رسید و تعهد کرد از این صنعت استقبال کند، توجهات به دارایی‌های رمزارزی افزایش یافته است، هرچند بهای بیت کوین که بزرگترین رمزارز به حساب می‌آید در ماه‌های اخیر پس از رسیدن به میزان رکورد، به شدت سقوط کرده است.

رویکرد قانونی آمریکا نسبت به رمز ارز بازتر از انگلیس است و از سوی دیگر قوانین دارایی‌های رمزارزی اتحادیه اروپا از ۲۰۲۴ میلادی اجرایی می‌شود. در این میان انگلیس اعلام کرده درخصوص به کارگیری بهترین روش برای مدیریت دارایی‌های دیجیتال از طریق یک کارگروه فرا آتلانتیکی با آمریکا همکاری می‌کند.

به گفته ریچل ریوز وزیر اقتصاد انگلیس قوانین مذکور مسیر حقوقی شفاف‌تری فراهم و از مصرف کنندگان پشتیبانی بیشتری می کندو همزمان کاربران مشکوک را از بازار رمز ارز دور نگه می‌دارند.