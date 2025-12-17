  1. بین الملل
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۴:۴۷

واشنگتن اتحادیه اروپا را به اقدامات متقابل تهدید کرد



«جیمیسون گریر»، نماینده تجاری ایالات متحده اعلام کرد: واشنگتن در صورت تداوم محدودیت‌های اتحادیه اروپا علیه شرکت‌های آمریکایی، دست به اقدام متقابل خواهد زد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، گریر روز سه‌شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «اگر اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن همچنان بر اعمال محدودیت‌ها، بازدارندگی و کاهش توان رقابتی ارائه‌دهندگان خدمات آمریکایی از طریق اقدامات تبعیض‌آمیز اصرار ورزند، ایالات متحده هیچ گزینه‌ای جز استفاده از تمامی ابزارهای موجود برای مقابله با این اقدامات غیرموجه نخواهد داشت.»

وی با اشاره به قوانین داخلی آمریکا خاطرنشان کرد که این کشور در صورت لزوم می‌تواند تعرفه‌های گمرکی و محدودیت‌هایی را علیه تأمین‌کنندگان خارجی اعمال کند.

نماینده تجاری آمریکا همچنین افزود: «ایالات متحده همین رویکرد را در قبال سایر کشورهایی که راهبرد مشابه اتحادیه اروپا را دنبال کنند، اتخاذ خواهد کرد.»

این موضع‌گیری در پی جریمه اخیر اتحادیه اروپا علیه پلتفرم «ایکس» متعلق به ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی به دلیل نقض قوانین خدمات دیجیتال اروپا صورت گرفته است.

ماسک در واکنش به این اقدام، خواستار انحلال اتحادیه اروپا و بازگرداندن «حاکمیت» به کشورهای عضو شد.


