استرالیا نوجوانان را از شبکه های اجتماعی بیرون انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ژاپن تایمز، انبوهی از اپ ها و وب سایت‌های محبوب از جمله فیس بوک، یوتیوب، اینستاگرام و ایکس در صورت شکست در مقابله با ورود کاربران زیر ۱۶ سال به پلتفرم هایشان با جریمه ای معادل ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیایی (۳۳ میلیون دلار آمریکایی) روبرو می‌شوند.

این درحالی است که استرالیا به یکی از کشورهایی تبدیل شده که با قدرت سیاسی در مقابل شرکت‌های فناوری رویارویی می‌کند و کشورهای دیگر به دقت آن را بررسی می‌کنند.

آنتونی آلبانز نخست وزیر استرالیا در این باره گفت: دیگر کافی است. این یکی از بزرگترین تغییرات اجتماعی و فرهنگی پیش روی ملت ماست. ما کنترل اوضاع را پس می‌گیریم.

دولت اعلام کرده اقدامات بی سابقه‌ای برای حفاظت از کودکان در مقابل الگوریتم‌های تهاجمی که نمایشگرهای موبایل را با قلدری، محتوای جنسی و خشونت پر می‌کند، نیاز است.

قانون مذکور از نیمه شب به وقت استرالیا اجرایی شده است و به این ترتیب هزاران نوجوانان که روزانه چند ساعت را صرف اسکرول در شبکه‌های اجتماعی می‌کردند، از اپ های خود بیرون انداخته شدند.

از این پس فیس بوک، اینستاگرام، یوتیوب، تیک تاک، اسنپ چت و ردیت اجازه ندارند حساب‌های کاربری متعلق به افراد زیر ۱۶ سال را در استرالیا نگه دارند. پلتفرم‌های پخش زنده محتوا مانند کیک و توییچ نیز در کنار تردز و ایکس در فهرست سیاه دولت استرالیا قرار دارند.